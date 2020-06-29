亡羊補牢. June. 29, 2020 07:59. by 金守蓮 sykim@donga.com. “作為分別就讀普通中學和國際中學的孩子的母親，我寫了這封信。裏面包含了在沈默示威中沒能說出的話。” 就首爾市教育廳取消大元、英勛國際中學認定的決定，學生家長們26日紛紛舉行反對示威。當天，記者收到了壹名自稱是“英勛國際中學學生家長”的電子郵件。用韓文文件足足寫滿了7張A4紙。 信中說：“我也有壹個孩子在上公立中學，無意單純地比較這兩所學校，貶低普通中學。希望我國的教育能夠通過共存發展，為此我寫幾點。”用壹句話概括寫得密密麻麻的內容，就是對“國際中學實際上是什麽樣的學校”的想法。是不是就像首爾市教育委員會委員長曹喜昖在宣布取消認定時所指責的那樣，入學前需要龐大的私人教育，入學後只熱衷於以升學考試為主的埋頭英語教育呢？寫信者對給國際中學貼上“特權教育”“競爭教育”溫床標簽的曹喜昖教育監表示遺憾。 信中說，她的兩個孩子都來自公立小學，從未上過英語幼兒園。並不是只有去國際中學的子女才會單獨進行學前教育，只是被抽簽選中而已。家長轉述的國際中學子女的生活是這樣的。每人學習第壹樂器，並進行多種體育活動。在科學、歷史、國際等5種課程中用英語授課，因此，英語不再是單純的語言，而是把英語當作學習知識的手段。由於授課方式與普通中學不同，內申考試反而比普通中學更難依賴補習班。周末也主要忙於準備發表、討論型的執行評價。這位家長還以這壹點為例強調，“國際中學是真正意義上實踐教育的地方”。 學生家長稱，因為對壹棍子打死稱“競爭是無條件壞的”、連自發性的努力都予以否定和詆毀的教育現實感到難受，所以寫了這封信。信中還說，自己的子女將保留國際中學學生的資格畢業，但擔心國家教育，將繼續舉行示威。 在信的最後，家長問曹喜昖教育監，“什麽是真正的教育？”信中指出，不去把公共教育的環境提高到國際中學的水平，反而對普通中學學生們說“妳們是受歧視的”，助長矛盾和受害意識，這絕不是教育行為。 將兩個孩子都送到外國語高中、其中壹人考入首爾大學法學院的曹喜昖教育監批評國際中學是特權學校，甚至想改變評價指標來清除，令學生家長無法接受。家長們認為，應該將國際中學的好系統應用到普通學校，尋找共存相生的方案。國際中學家長的示威將持續到下月13日。

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