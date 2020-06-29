日本“反對韓國參與G7”……以這種狹隘的心胸，焉能成為“亞洲代表國家”？. June. 29, 2020 07:46. . 據日本共同社昨天報道，日本政府已向美國表示，反對擴大七國集團（G7）峰會讓韓國參與的構想。據悉，日本認為韓國對待朝鮮和中國的態度與G7國家不同，認為文在寅政府的南北和解優先和親中國傾向存在問題。日本外相茂木敏充昨天也參加廣電節目，對此表示反對稱：“保持G7的架構非常重要。” 日本對特朗普總統的壯大G7構想的反對是意料之中的事情。日本政府此前只公開提及“美日之間正在緊密對話”。但是其內心的想法可能有所不同。分析認為，監於對另壹個擴大對象國俄羅斯的參與，英國和加拿大已經表示反對，因此日本原本可能認為沒有必要出面反對，但此後隨著特朗普總統的意思更加具體化，日本開始積極反對。 日本作為G7的唯壹亞洲成員國，肯定不想交出其獨壹無二的地位。進而就韓日間歷史問題和出口限制等各種懸案，日本可能擔心陷入對外窘迫的處境。後天是日本實行出口限制措施壹年，在韓日矛盾仍未找到突破口的情況下，日本對於韓國加入G7感到不妥。 日本的這種態度只會在自己提出的“亞洲代表”的主張上留下瑕疵。日本過去也曾反對潘基文當選聯合國秘書長。據說，最近中國人接連當選聯合國下屬機構負責人，日本的危機意識進壹步加大。對於通商交涉本部長柳明熙宣布參加競選世界貿易組織總幹事壹事，也表現出了警戒心理。如此壹來，只會更加凸顯聲稱要擺脫亞洲的島國日本的過往。 日本的反對是韓國外交必須越過的難關。韓國加入G7還只是美國的構想。無論特朗普總統如何固執，如果沒有現有成員國達成壹致，特別是日本如果堅持反對，就不可能實現。政府應該為尋找事實上已被擱置的韓日矛盾的解決方法而做出努力。即使日本沒有積極支持，但至少應該讓它不再反對，這樣才能讓韓國堂堂正正地成為發達國家俱樂部的成員。

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