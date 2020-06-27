美國防長稱“不對惡劣行為進行補償”，韓國卻在為終戰宣言和放松制裁費勁. June. 27, 2020 08:08. . 美國國防部長馬克·埃斯珀日前表示，“正在密切關註成為不尋常威脅的朝鮮的最近動向”，“不會對朝鮮的惡劣行為進行補償”。埃斯珀在昨天見報的《東亞日報》獨家采訪中表示：“加強與韓國的同盟，其中包含為實現朝鮮‘最終、完全、經驗證的無核化（FFVD）’和韓半島永久和平的努力。” 埃斯帕認定朝鮮為“現存的威脅”，並強調，“特朗普總統的對朝戰略是實現朝鮮的完全無核化動用所有領域的國家力量。”他還說，美國正致力於外交努力，朝鮮應該抓住壹生壹次的機會。他明確表示，朝鮮實現無核化才是擺脫經濟困難、使國家起死回生的唯壹途徑。 最近韓國政府實際上已經不再提及無核化。文在寅總統前天在6·25戰爭70周年紀念致詞中強調結束戰爭，但沒有提及無核化問題。近期，朝鮮發生挑釁事件後，政府和執政黨紛紛發表了終戰宣言和緩和對朝制裁的主張。 可以說，終戰宣言是擺脫停戰狀態，走向朝鮮半島完全和平的中間過程。韓朝首腦早在前年板門店會談上就壹致同意發表終戰宣言，這是以同樣包含在板門店宣言中的無核化為前提的。在無核化談判連承諾都沒有的情況下，先拿出在無核化履行階段使用的補償籌碼——終戰宣言，只會使無核化變得更加困難。 朝鮮外務省前天還表示，“將繼續發展力量壓制美國的核威脅”，流露出對核開發的野心。炸毀南北聯絡辦事處的朝鮮仍然把對韓軍事行動計劃放在口袋裏，並不斷向韓國政府施壓，要求其爭取到美國放松制裁。面對同樣的威脅，美國表示不會進行補償，但是作為當事者的我們卻在準備禮物，這壹樣子真是主客顛倒。即使發表終戰宣言，和平也不會自動到來。韓朝關系惡化是因為朝鮮拒絕無核化，而不是因為韓朝之間缺乏協議或宣言。

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