為了感染新冠病毒的奶奶，孫兒奔跑350公裏. June. 27, 2020 08:08. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 美國馬拉松選手科裏•卡佩羅尼（45歲）為了祈願被確診為感染新冠病毒的奶奶恢復健康，從本月12日到19日壹周跑了350公裏（約218英裏），壹時成為話題。這壹距離是全程馬拉松（42.195公裏）的8倍以上。在他跑步的過程中，老奶奶也被診斷為痊愈，因此更加令人感動。 據美國ABC電視臺當地時間25日報道，即將迎來99歲生日的卡佩羅尼的奶奶露絲·安德烈斯本月初被確診感染了新冠病毒。位於賓夕法尼亞州斯克蘭頓壹家療養院的安德烈斯，由於高燒不退，病情壹度惡化到無法說話的地步，甚至還戴上了氧氣呼吸器。 卡佩羅尼說：“在家人也無法去探望的情況下，我感到獨處的奶奶越來越害怕。作為孫子，我要做壹些能給奶奶力量的事情。”特別是他的女朋友提議“為奶奶跑步怎麽樣”後，他開始了“為奶奶跑馬拉松”。 卡佩羅尼12日離開首都華盛頓的家。為遵守保持社會距離守則，他晚上在休閑汽車中休息。雖然他曾在北非的摩洛哥沙漠上奔跑過251公裏，但對他來說，跑350公裏並不是件容易的事情。特別是第6天，他完全精疲力竭，差點放棄跑步。這時，他收到了壹條短信。是奶奶痊愈的消息。 用力全力的卡佩羅尼第二天就趕到了奶奶所在的療養院。因為有感染新冠病毒的危險，他不能面對面地對奶奶說話，但是用視頻通話代替了問候。奶奶在療養院4樓的窗戶上掛出了“我愛妳”的條幅。卡佩羅尼也拿著手機和擴音器說：“奶奶是個堅強的人。還有很多路要走。” 卡佩羅尼對媒體說：“這比此前跑的任何馬拉松都有意義，也讓我印象深刻。這是我跑步生涯的壹大亮點。”在斯克蘭頓度過幼年時光的卡佩羅尼說：“奶奶就像是我的第二個母親。壹直在鼓勵我，告訴我壹定會成功的。” 除了跑步，卡佩羅尼還開始為患有新冠感染癥的老人患者募捐。用於普及智能手機和平板電腦等，讓療養院或醫院的老人們能夠與家人及朋友進行溝通。此外，他還決定對與新冠疫情展開殊死搏鬥的醫療人員及療養醫院職員進行祝賀，並展開追悼犧牲者的活動。截至目前，他已籌集到2.4萬美元（約2900萬韓元）。

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