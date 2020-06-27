專欄：現在是機會. June. 27, 2020 08:09. by 李恩澤 nabi@donga.com. 有一則寓言故事。這則寓言故事中登場的許多大人們聚在一起無所適從地打發時間。吃飯、喝酒、吸毒是他們的全部工作。孩子們十分憤怒並決定采取行動。在這則寓言故事中，孩子們的憤怒對象是成年人對將人類推向瀕危邊緣的氣候變化的無責任感。最近，世界的孩子們像寓言中那樣走上街頭。他們因大人們的貪欲奪走自己的未來而憤怒並行動。 “天空很藍，空氣太幹凈了。”這是新冠肺炎期間全世界的共同看法。由於產業園區關閉，限制移動，化石燃料的使用大幅減少。可吸入顆粒物、氣候變化的主犯二氧化碳也減少了。非營利性氣候研究組織“Carbon Brief”在其網站上刊登了《新冠病毒讓中國的二氧化碳排放量減少四分之一》的文案。豈止中國？但是，盡管因新冠病毒二氧化碳排放減少了，但氣象災難卻更加嚴重。 本周一，首爾最高氣溫升至35.4°C，創下62年來的新高，並在那裏咋咋呼呼。但是，這種程度的高溫天氣根本算不上什麽。進入6月後，俄羅斯的北極圈城市下佩沙(Nizhnyaya Pesha)氣溫達到30度。在人類居住的地區中，最冷的俄羅斯的上揚斯克地區20日氣溫達到了38度。上揚斯克位於北緯67度，與韓國首爾的緯度差為32度，是北極圈凍土地區。該地區38度的高溫是觀測史上最嚴重的一次，達到了我們難以想象的程度。 另一邊，許多國家因暴雨而大傷腦筋。5月至6月的持續降雨，使中國南部地區發生了最嚴重的洪水。廣東等南部地區850萬人受災，直接經濟損失約3.4萬億韓元。甚至出現了中國最大的水力發電站三峽水庫即將崩潰的謠言。俄羅斯西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克州因足以讓國家宣布進入緊急狀態的大暴雨，導致500多所房屋被淹。此外，5月底發生了熱電廠的燃料箱受損，造成2.1萬噸柴油外流的環境災難。可能是由於高溫和多雨導致地基下沈所致。美國密歇根州也因大暴雨導致伊登維爾水庫和桑福德水庫等2座大壩崩塌，導致1萬名居民緊急撤離。 氣候變化引發的氣象災難會達到什麽程度？今年5月，美國宇航局(NASA)分析並公布了最近的地球氣象指標。提出了“海冰、平均氣溫、海平面、二氧化碳濃度...... 一切都在向最壞的方向發展”這一悲觀的結果。看著報告，我有時會想，當我們的孩子到我這個年齡的時候，面對嚴重的氣象災難，該怎麽活下去，擔心地夜不能眠。“為克服新冠病毒帶來的經濟危機而制定大規模援助方案的現在正是一並解決大氣汙染和氣候變化的絕好機會。”這是國家氣候與環境會議主席潘基文最近寫給英國《金融時報》的文章。他說：“如果不及時阻止氣候變化，人類的未來就毫無希望可言。”為了解決氣候變化問題，現在不能只用花言巧語和形式漂亮的“綠色新政”。我們敦促政府轉變想法。

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