朝鮮外宣媒體時隔兩天恢復對韓抨擊. June. 27, 2020 08:09. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鮮宣傳媒體26日主張解散韓美工作小組，打破了暫時的“緩壹口氣”，重新開始了對韓抨擊。朝鮮24日突然“暫緩”執行對韓軍事行動計劃，朝鮮官方和宣傳媒體紛紛停止撰寫對韓抨擊文章，但僅過兩天，朝鮮媒體就改變了此前多少有些緩和的態度。 宣傳媒體“統壹的回聲”當天刊登了題為《解散韓美工作小組是南朝鮮民心所向》的文章，稱“南朝鮮當局在北南關系面臨崩潰危機的今天，也沒能清醒起來，依舊倚仗著大洋彼岸的主子愚蠢地折騰。”“南方把脖子吊在韓美工作小組上，北南宣言連壹項也沒有履行，充當著（美國的）傀儡。”朝鮮將目前的韓朝關系定義為“破滅性危機”，指責韓國未能采取單方面行動解除對朝制裁。 該媒體還介紹了韓國國內呼聲越來越高的“廢除韓美工作小組”論，稱“包括執政黨在內的韓國政界人士主張，作為解決韓朝關系絆腳石的'韓美工作組'應該解散。”與此同時，該媒體還轉發了韓國國內壹些團體的主張，稱“在南朝鮮人民中，韓美工作小組芆揮著和‘朝鮮總督府’壹樣的作用，並擔心會妨礙韓朝關系”。 但是，朝鮮還沒有通過對內媒體《勞動新聞》或朝鮮中央廣播電視等正式提出對韓批判，因此也有評價稱，朝鮮還沒有正式“路線再次轉變”為強硬政策。

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