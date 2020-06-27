特朗普参謁韓國戰爭紀念碑……擔憂韓半島局勢，決心維持和平. June. 27, 2020 08:09. by 朴湧 parky@donga.com. 美國總統特朗普在6·25戰爭70周年的當地時間25日，自他就任後首次來到華盛頓白宮附近的韓國戰爭參戰勇士紀念公園，向紀念碑獻花。有分析認為，在朝鮮最近炸毀開城南北共同聯絡辦事處等加劇韓半島緊張局勢的情況下，特朗普向紀念碑獻花具有鞏固韓美同盟的象征性意義。 特朗普當天上午11時20分左右和夫人梅拉尼亞壹起來到公園，停留了20多分鐘。特朗普在事先準備好的花環前默哀，然後和軍人壹起舉手敬禮，悼念參戰官兵的犧牲。隨後，他與參戰勇士們親切交談，並參觀了紀念公園。特朗普的前任奧巴馬、喬治·W·布什、比爾·克林頓等都曾分別在停戰60周年，停戰50周年，6·25戰爭爆發50周年時訪問過這裏。 與特朗普親切交談的韓國駐美大使李秀赫在接受記者采訪時說：“雖然時間很短，但特朗普總統對韓半島局勢表示了關心和憂慮”，“對於韓半島問題，我表示‘希望繼續為維持和平而努力’，他表示，‘正在這樣做，今後也會這樣做’。” 美國國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿大衛·斯蒂爾威爾當天在有關6·25戰爭70周年紀念儀式的視頻媒體吹風會上表示：“美國對防守韓國的承諾是鐵的。”關於朝鮮無核化協商，他表示：“我們壹直在營造壹種進行建設性對話的環境”，“在新加坡和河內會晤中明確表明了我們的立場，也聽取了朝鮮的立場。球在他們（朝鮮）的球場上。我們準備繼續這壹討論。” 對於韓國為解決日本對韓出口限制問題而決定使用世界貿易組織起訴程序壹事，他表示：“這些系統是為了我們所有人用來討論貿易問題或解決其他問題的機制”，“我們支持這壹機制消除分歧。”但他同時表示：“即使我們不能徹底解決這壹爭議性問題，至少鼓勵雙方保持對話。” 美國駐韓國大使哈裏·哈裏斯當天在美國智庫國際戰略問題研究中心和韓國國際交流財團在線舉行的韓美戰略論壇第二天的主題演講中表示：“美國仍在通過外交手段推動特朗普總統和朝鮮國務委員會委員長金正恩在歷史性新加坡首腦會晤上設定的目標取得進展。”接著他還表示：“美國完全支持韓國在南北關系上的努力，敦促朝鮮不要做出產生反效果的追加行為。” 哈裏斯還鼓勵韓國參與美國為牽制中國而制定的反中國經濟集團“經濟繁榮網絡（EPN）”和美國為在印度和太平洋地區對抗中國“壹帶壹路”主導的全球基礎設施網絡設定項目“藍點網絡”。

한국어