金賢美：如果金浦、坡州等房地產出現異常征兆，將采取相應措施. June. 27, 2020 08:09. by 金鎬卿, 柳原模 kimhk@donga.com,onemore@donga.com. 對於“6•17不動產對策”發布之後不在限制地區而房價一路上升的金浦、坡州等非限制地區，國土交通部部長金賢美26日表示，“如果(這些地區)出現異常征兆，隨時可以采取追加措施。” 金部長當天出席某廣播節目，就“氣球效應”的指責表示“不僅是兩個地區(金浦、坡州)，其他地區也在監控中”，明確表達了追加限制的意誌。 據金浦市公認中介行業透露，不動產(房地產)對策發表前，市價為3億韓元到4億韓元，但現在上漲到了4.億韓元後半段。金浦漢江新都市樂天城84平方米的專用面積23日以4.8億韓元成交。公認中介所相關人士表示：“在被指定為限制地區之前，由於想要快速買入的需求大量湧入，成交價上升到了5億韓元。” 氣球效應突出的金浦和坡州今後被指定為調整對象地區的可能性很高。6月第四周(22日標準)金浦市的周公寓價格上升率為1.88%，是實施每周統計以來的最高值。坡州市周公寓價格上升率為0.27%，相比之前一周的上升率(0.01%)大幅上漲。如果前一三個月的住宅價格上升率超過消費者物價上升率的1.3倍，就會成為調整對象。

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