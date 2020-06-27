國王們也通過飲食提高免疫力，克服疾病. June. 27, 2020 08:10. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. “在朝鮮時代，我們用食物調理身體，以應對傳染病。” 19日，記者在慶北榮州市傳統鄉土飲食體驗教育館食療院見到了申成美院長(55歲)，她表示“通過食療(也稱食治)可以戰勝新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)等傳染病”，並說了上述這一番話。食療是指用食物來管理健康的事情，是從朝鮮時代開始流傳下來的健康管理法。 “朝鮮時代，食醫為王的無病長壽做出了努力。比起藥物，食醫主張用食物來阻止疾病。用食物來提高國王的免疫力是核心，這種王室的飲食文化擴散到士大夫階層，之後再次影響到平民階層。” 讓民間更容易接觸到朝鮮食療的醫書是儒學家、榮州濟民樓醫師李碩幹著的“李碩幹經驗方”。2009年，韓國韓醫學研究院東醫寶鑒事業團團長安相佑將該書進行國語翻譯，申院長以國譯本為基礎研究食療，正致力於以現代方式重現。李碩幹經驗方裏，囊括了115種病證的多種預防及治療方法。申院長在其中專研於食療方，用現代的方式進行解釋，制作了配方。她還出版了《李碩幹經驗方上—粥飯食療方》一書。 食療是預防醫學。核心是吃好的食材做成的食物，提高免疫力。申院長說：“王室的食醫通過研究先大王所具有的疾病，觀察現在國王的體質，用食物來預防疾病，彌補不足。”食療比此前熟知的宮中飲食更清淡、更自然，強調用飲食來增強體質。 在當天現場，記者也體驗了“包括預防中風的冬麻自律蘿蔔粥在內的食療”。從餐前酒“東亞藥酒”開始，在兩個小時的時間內吃了粥、雪下覓、真珠面、拌飯等10多種食物，但胃裏很舒服。特別是雪下覓是輕輕拍打好的牛肉後腌制，再用香油拌勻，之後再放入冰水中反復浸泡制作而成。結果是消化得很好。申院長表示：“雖然食療在於提高免疫力，側重於預防，但發燒時用綠豆熬粥，失眠時還開了野生大棗粥。” 申院長在1992年與慶北醴泉出身的丈夫結婚，開始關註慶北地區的宗家飲食。1999年搬到榮州後，她正式開始研究地區飲食，2002年創辦了木槿花料理學院，開始傳授地區飲食。去年她與榮州市一同開設了體驗食療的食療院。 申院長表示：“榮州儒生的食療之根是朝鮮最早於1418年建立的醫局‘濟民樓’。”濟民樓曾是公立醫療機構。榮州小白山地區自古以來就生長著豐富的藥用植物。濟民樓還采集了這些植物供應全國。濟民樓還是醫生和鄉裏的道學先生們積累醫學知識的空間。據記載，退溪李滉也在濟民樓與李碩幹一起學習。申院長表示：“朝鮮時代，知道食材功效的人，即王室禦醫和食醫、儒生們實踐食療並記錄下來。李碩幹的‘經驗方’是研究榮州地區特產後制作的最早的民間醫書。” 朝鮮第7代國王世祖為韓國最早的食醫書《食療纂要》作序。正祖正確地了解了食療，指示身體不好的時候直接上傳特定的食物。英祖沒有每天吃5頓的王的飲食方法，而是只吃3頓，長壽了。申院長解釋說：“世宗和文宗、世祖時期醫官全遁義參與了綜合醫學書《醫方類聚》的編纂，還留下了《山家要錄》和《食療纂要》等食醫書。” 申院長遺憾地表示：“儒生們最終追求的是健康長壽。這就是食療後人類的根本欲望。但這種好美德通過日本的殖民統治和韓國戰爭消失了。”她接著反復強調，“如果我們能夠重溫蘊含著祖先們智慧的食療，並將其生活化，那麽我們就能克服新冠病毒，輕松戰勝任何傳染病。”

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