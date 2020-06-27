無敵利物浦問鼎英超，時隔30年再獲頂級聯賽冠軍. June. 27, 2020 08:10. by 李元洪 bluesky@donga.com. “真是難以置信。將這份榮譽獻給斯蒂芬•傑拉德和肯尼•達格利什...” 身穿利物浦助威服的主教練尤爾根•克洛普在被問及奪冠感想時，一時間說不出話了。直到抹去眼淚，他才說出利物浦兩名傳奇人物的名字，表示希望與他們共享輝煌。他還擔心感染新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)，補充說，“不要聚在一起，在家裏慶祝吧。” 等待了30年的利物浦以壓倒性的競技力奪得了本賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)冠軍，並刷新了最短時間(提前7輪)問鼎冠軍的記錄。26日，在英國倫敦舉行的2019~2020賽季英超聯賽曼城與切爾西的比賽中，曼城客場以1比2落敗，利物浦從而提前鎖定冠軍。 以28勝2平1負(積86分)的成績位居榜首的利物浦由於當天曼城的積分止於63分(20勝3平8負)，因此無論剩下的7場比賽結果如何都登上了冠軍寶座。這是英格蘭職業足球開始後的1888∼1889賽季後，首次有球隊以提前7輪的優勢奪冠。此前的紀錄是曼聯(2000~2001賽季)、曼城(2017~2018賽季)等球隊保持的提前5輪奪冠。 利物浦最後一次奪冠是在達格利什擔任球員兼主教練的1990年。自從1992∼1993賽季英超出臺以來，球隊再也沒有贏得過冠軍。從1998年開始，傑拉德在利物浦當了17個賽季的當家球星，但從未獲得過冠軍。克洛普主教練提到的達格利什和傑拉德是象征球隊最後光榮和不幸的人物。 自2015年中期克洛普執掌利物浦隊教鞭，到2018年為止，以引進後衛為中心，集中於穩定戰鬥力。利物浦在2017∼2018賽季僅獲得第四名，但獲得2018∼2019賽季英超亞軍，實力迅速提升。 利物浦上升勢頭的核心是攻守平衡。2017年末，以當時後衛歷史最高轉會費7500萬英鎊(約1116億韓元)，從南安普敦引進了中後衛維吉爾•範迪克。再加上被稱為最優秀希望之星的右後衛亞歷山大•阿諾德和左後衛安德魯•羅伯遜的球隊防守陣容處於英超最高水平。 攻擊陣容中，由目前排在賽季射手榜第2位的穆罕默德•薩拉赫(17球)、第6位的薩迪奧•馬內(15球)、第23位的羅伯托•菲爾米諾(8球)等球員領銜。利物浦本賽季31場比賽進70球僅失21球。截止到當天，球隊的攻擊力排在聯賽第2位，失球方面則是最少的。 在確定奪冠的那一刻，球迷們不顧主教練克洛普的叮囑，聚集在主場利物浦安菲爾德，揮舞旗幟，燃放鞭炮。擁有利物浦2%股份的美國職業籃球(NBA)巨星勒布朗•詹姆斯也表示：“我們是冠軍。Let's go”，並上傳到SNS，盡情享受球隊奪冠的喜悅。

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