聯絡事務所被炸不到10天就拿出終戰宣言禮品包？. June. 26, 2020 07:33. . 文在寅總統昨天在6·25戰爭70周年紀念活動上發表了講話。統壹部也積極評價了朝鮮擱置對韓軍事行動計劃的朝鮮態度變化，並對通過對話協商表現出期待。 文在寅總統強調“通過對話進行合作”，雖然其宗旨是韓半島不應再發生戰爭，但令人擔心其操之過急。朝鮮以對朝傳單為借口，在6月份壹直威脅韓國，並炸毀開城南北聯絡辦事處，進行了魯莽的挑釁。壹天前，金正恩的壹句擱置挑釁的指示就表現出了可以掌控韓半島局勢的傲慢至極的態度。 共同民主黨院內代表金泰年昨天表示：“韓國應進壹步加強韓半島‘司機’的作用，並發表由當事國推進的終戰宣言。”外交部第壹次官趙世永24日表示：“自行維持和平的方法是結束停戰協定狀態，構建韓半島永久和平體制。”韓國國會統壹外交委員會委員長宋永吉昨天表示：“將會見聯合國對朝制裁委員，強烈要求緩和人道主義援助等部分制裁。”金正恩剛剛暫時擱置軍事挑釁，韓國政府和執政黨就像感動得熱淚盈眶壹樣，打算打開解除緩和對朝制裁、推進終戰宣言的禮品包。雖然是6·25戰爭70周年的當天，但沒有人發聲對冒著生命危險為保衛國家而滯留朝鮮的國軍俘虜表示擔憂。 朝鮮此次對韓挑釁成功吸引了旨在與美國談判的關註。但是，作為受害者的韓國政府卻不顧無核化，再次表現出通過單獨的南北合作來瓦解國際社會對朝制裁戰線的態度，這無異於對朝鮮的挑釁給予補償。如果不追究花費了國民稅金的聯絡辦事處的爆破責任，壹味地采取“無條件見面、贈送禮物”的懷柔政策，只會向朝鮮發出“挑釁也無妨”的錯誤信號。 美國的態度是，如果朝鮮不實現無核化，就不能發表終戰宣言或緩和對朝制裁。終戰宣言可能會削弱駐韓美軍駐紮的名分。面對朝鮮軍事挑釁的威脅，韓美兩國加強協作還不夠，在這種情況下，如果政府因對朝鮮的急躁情緒而固執己見，韓美同盟必然會陷入危機。現在不是整理與朝鮮無條件見面的禮品單的時候。應該從根本上重新盤點對朝政策和朝鮮無核化戰略，到底從哪裏開始出現了問題，無核化是否已經消失。朝鮮16日炸毀聯絡辦事處的火藥味尚未散盡。

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