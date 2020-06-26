專欄：愛因斯坦和工作崗位. June. 26, 2020 07:33. . 20多歲的年輕學生因為就業困難，不得不去打工(臨時工)。有的人在鰻魚店工作，有的人在咖啡廳工作。愛因斯坦大學畢業後，一時找不到工作，只好當代課教師和家庭教師來維持生計。後來經朋友介紹到專利局工作。是得益於穩定的工作崗位嗎？愛因斯坦從擁有可以自己集中的時間起開始發表重要的論文。1905年3月、5月和6月連續發表了3篇歷史性論文。第一篇論文發表了太陽能電池和發光二極管(LED)基本原理的光電效應，第二篇論文通過布朗運動闡明了原子的存在，第三篇論文則提出了狹義相對論，其中就有著名的公式“E=mc2”。愛因斯坦特別回憶了自己獨處的那個時期。20多歲那特別的時光可能是他人生中最獨創的時間吧？10年後的1915年，愛因斯坦發表了新的引力論—廣義相對論。根據廣義相對論，時空不是固定的，強大的引力使光經過的路徑變彎曲。該理論在可行性得到驗證之前，需要等待幾年的時間。1919年5月29日，英國天文學家阿瑟•艾丁頓為驗證相對論的正確與否，等待日全食時，觀測到星系的位置，此時的觀測確認，太陽周圍星系的位置會根據太陽引力發生變化。事實證明，愛因斯坦的廣義相對論是正確的。通過艾丁頓的觀測，科學界對相對論的疑慮消失了，愛因斯坦這位物理學家成了國際巨星。這是距今約100年前，西班牙流感讓全世界陷入痛苦的那時的事。 每當想到年輕的愛因斯坦時，最近因就業問題而苦惱的學生總是在我眼前浮現。在這樣困難的時候，如果政府考慮到科學的重要性，幫助學生在大學的研究室學習該有多好。不要忘記我們身邊或許有像愛因斯坦這樣的年輕朋友。希望能夠考慮恢復聘用畢業生為大學實習助教或研究員的“未就業大學畢業生支援事業”。在四大江治理中投入資金的過去政權，有一件事情做得還不錯，那就是研究室實習制度。得益於這一制度，當時未能就業的畢業生在政府支持下得以在研究室工作。一起度過那個年代的年輕朋友們現在都到了中年，正在支撐著我們的社會。以基礎科學為基礎的韓國式防疫是世界性的驕傲。在以韓國式防疫的優秀性而自豪的現政權中，為什麽不能向為未來的科學基礎仿徨的年輕人進行這種程度的投資呢？這真是令人惋惜和遺憾的現實。

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