受到頂級聯賽關註的黃喜燦通過聯賽“10-10”露個臉. June. 26, 2020 07:34. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 受到頂級聯賽關註的“黃牛”黃喜燦(24歲•薩爾茨堡隊)在進入職業聯賽後首次實現了常規聯賽10粒進球和10次助攻的記錄。 奧地利足球甲級聯賽豪門薩爾茨堡隊25日在奧地利維也納的阿利安茨體育場與維也納快速隊進行了一場爭冠組的客場比賽，結果該隊以7比2大勝對手。下半場，黃喜燦替補上場，利用點球打進了個人聯賽第10粒進球。至此，當天比賽之前已貢獻11次助攻的黃喜燦成功加入了聯賽“10-10俱樂部”。如果算上杯賽、俱樂部對抗賽等，他本賽季共打進15球，助攻17次。 10粒進球和10次助攻是必須同時具備進球能力、廣闊的視野和傳球能力才能達成的記錄。上賽季英超聯賽(EPL)射手王(22球)薩迪奧•馬內(28歲•利物浦)在2013~2014賽季效力薩爾茨堡隊時期，在常規聯賽攻入13球、助攻13次後，下賽季轉會南安普頓隊，成功登錄英超賽場。目前，黃喜燦已接到英超阿森納、伍爾弗漢普頓、埃弗頓，德甲萊比錫等多家俱樂部的邀請。 連續8場聯賽不敗(6勝2平)的薩爾茨堡隊目前以19勝8平2負(積41分)的成績，與排在第2位的林茨(20勝4平5負•積33分)拉開了距離。 薩爾茨堡和林茨都只剩下三場比賽，三場比賽能拿到的最大積分是9分，因此薩爾茨堡奪冠希望非常大。薩爾茨堡從2013~2014賽季開始到上個賽季為止，連續6次奪冠，創下了奧甲聯賽歷史最多紀錄。如果球隊在29日主場迎戰哈特堡格隊的比賽中獲勝，那麽將提前兩輪奪得本賽季聯賽冠軍。 另外，效力於德甲第3級聯賽(德丙)的鄭優營(21歲•拜仁慕尼黑2隊)當天在與慕尼黑1860隊的比賽中首發出場，並貢獻2次助攻。以2比1獲勝的球隊的進球全部來自鄭優營的腳下。截止到當天的比賽，鄭優營在13場德丙聯賽比賽中攻入1球，助攻8次。

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