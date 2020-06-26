埃斯珀：“就朝鮮無核化與韓國合作，朝鮮應抓住壹生壹次的機會”. June. 26, 2020 07:33. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防部長馬克·埃斯珀當地時間24日就最近朝鮮的威脅表示：“不會對朝鮮的惡劣行為進行補償”，“正在密切關註成為不尋常威脅的朝鮮最近的動向。”他還敦促稱，美國正在和同盟國韓國壹起努力實現朝鮮“最終、完全、經驗證的無核化（FFVD）”，“朝鮮應該抓住壹生壹次的機會。” 埃斯珀當天以6·25戰爭70周年為契機，在接受《東亞日報》獨家電子郵件采訪時表示：“（來自朝鮮的）現存威脅要求我們保持持續的應對態勢。”這是特朗普政府國防部長首次接受韓國媒體的獨家采訪。 他說：“我們不會去推測朝鮮最近言辭和措施中隱藏的意圖”，“我要強調的是，美國正專註於外交努力，必須抓住壹生壹世的機會的是朝鮮。” 在談到美國國防部正在推進的印度太平洋戰略時，埃斯珀說，“中國在印度太平洋地區保持著國防部的首要安全優先地位”，“中國在印度太平洋地區放棄國際準則和原則，企圖尋求替代方案，這明確顯示，我們進入了‘強國爭霸新時代’。” 就與中國發生摩擦的薩德部署問題，他明確表示，薩德不是應對中國，而是應對朝鮮的武器體系，“中國應該放棄反對薩德，應該把自己的憤怒歸因於不穩定性原因所在的朝鮮。”他還表示：“韓美將在韓國部署薩德系統的所有方面繼續協調。” 對於韓美防衛費分攤額磋商，他表示，“總統壹貫明確地表示，希望富裕的同盟國能貢獻更多的公平分攤額”，再次確認了要求增加分攤額的現有立場。

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