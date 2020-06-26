世衛組織：下周全球新冠肺炎確診患者或將超過1000萬人. June. 26, 2020 07:34. by 金潤鍾, 崔智善 zozo@donga.com,aurinko@donga.com. 世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞24日(當地時間)表示：“下周全世界新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)累計確診患者或將突破1000萬人。”這距去年12月31日中國向WHO報告第一例病例僅時隔6個月。 譚德塞總幹事當天在瑞士日內瓦WHO總部舉行視頻記者會時說：“目前全球累計確診病例和死亡病例分別達到910萬和47萬以上。很快，確診病例將達到1000萬名。” 據國際統計網站WorldOmeter的數據顯示，今年1月31日，全球確診病例突破1萬名，3月6日，全球確診病例已超過10萬名。進入Pandemic(大流行)階段後，4月2日全球確診病例超過了100萬名，上個月20日突破了500萬名。 世界衛生組織認為，新冠肺炎疫情之所以久久尚未平息是因為美國的再擴散和中南美的猖獗。世界最大的感染國美國24日一天新增確診患者3.8672萬人，刷新了4月24日創下的最高紀錄(3.6291萬人)。有分析稱，受從上月開始的正式的經濟正常化影響，出現了第2次流行。 世界第2大感染國巴西、第7位秘魯、第8位智利、第11位墨西哥等中南美國家的擴散趨勢也非同尋常。拉美各國整體衛生保健體系惡劣，甚至南半球的冬天已然來臨都束手無策。世界衛生組織擔憂表示，“許多拉美國家最近確診病例增加了25%至50%。在今後幾周內還將持續下去。”

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