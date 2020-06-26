特朗普：“部分從德國撤走的美軍，將部署在願意出錢的波蘭”. June. 26, 2020 07:34. by 申娜莉記者、具佳人記者 journari@donga.com,. 美國總統特朗普表示，將裁減駐紮在德國的9000多名美軍，並將部分兵力重新部署在波蘭。也就是說，美國要把美軍調往“願意多交錢（防衛費分攤額）”的波蘭，來取代交“錢”太少的德國。特朗普壹直聲稱可以裁減駐紮在包括韓國在內的其他盟國的美軍，施壓要求大幅提高防衛費分攤額。據悉，在這種情況下，美國為了增加第11次《韓美防衛費分攤額特別協定》增加韓國分攤額，轉變立場，聲稱需要新設包括戰略資產展開費用等在內的新項目，有可能成為今後磋商的新變數。 ○ 因為“錢”，特朗普要轉移美軍 據彭博社報道，特朗普當地時間24日在白宮與波蘭總統杜達舉行首腦會談後舉行的記者招待會上說，“我們可能會把美軍從德國調往波蘭”。這距離美國15日宣布將把駐德美軍從目前的34674人減至2.5萬人僅隔9天。 成為駐德美軍重新部署計劃導火索的是防衛費分攤額。此前，特朗普15日再次對包括德國在內的未能達到國防開支占國內生產總值2%標準的北約成員國表示強烈不滿，稱其“欠債不錢”。德國去年國防開支占國內生產總值的1.36%。特朗普在美波首腦會談的記者招待會上稱贊說：“波蘭是北約成員國踐行2%承諾的8個國家之壹”，“他們（波蘭）問我們是否可以增兵，會為此付錢。”杜達為了應對俄羅斯的威脅，曾在2018年9月訪問白宮時表示，願意先行支付20億美元（約合2.4萬億韓元）的基地建設和美軍駐紮費用。 ○ 美國針對韓國新設防衛費項目的動向 隨著裁減駐德美軍的具體化，韓國今年要需要負擔的駐韓美軍駐紮費用——防衛費增加額和裁減駐韓美軍的憂慮也同時增大。根據最近出版的前美國總統國家安全顧問約翰·博爾頓的回憶錄，去年特朗普在接到博爾頓訪韓結果報告後表示：“向韓國索取50億美元的方法，是威脅美軍全部撤出。” 與此相關，美國似乎想就防衛費問題，堅持回到3月底的工作協議之前設立新項目的立場。外交消息人士25日表示：“目前美國政府內部的氛圍是，如果不新設包括展開戰略資產的費用、韓美聯合軍演費用等在內的第四項，就無法把分攤額上調到美國提議的13億美元（約15629億韓元）。”現有的防衛費分攤額由人工費（為駐韓美軍服務的韓國工人工資）、軍事建設費（美軍基地內設施建設）、軍需支援費（勞務及物資支援）等三個項目構成，“原有的三項事實上屬於無法大幅上調的固定費用，維持現行三項難以到達13億美元。”有人擔心，在最近韓朝緊張局勢中，美國不斷展開戰略資產，可能是在積攢增加分攤額的名分。 韓國政府相關人士表示：“美國最近並沒有通過正式渠道轉達新設準備態勢項目或戰略資產費用項目的意見”，“正如工作協議中維持保持現行3個項目壹樣，我們根本沒有考慮新設項目。”韓國外交部第壹次官趙世永24日表示：“韓國去年防衛費支出達9億美元以上，同比增長8.2%，是經濟增長率的4倍以上”，“美國的主要盟國中沒有壹個國家比韓國國防預算更多。”

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