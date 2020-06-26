起亞汽車在美國新車品質調查中位居首位，時隔3年重新奪回第一寶座. June. 26, 2020 07:34. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亞汽車被美國消費者評為“最佳品質汽車”。捷恩斯和現代汽車也分別排在第5位和第10位，現代汽車集團旗下的3個品牌同時進入了前10名。 起亞汽車25日表示，在美國市場調查企業JD Power的“2020年新車質量調查”中，起亞汽車在31個整車品牌中和美國名牌道奇並列排在第一位。自2017年以後，時隔3年重新奪回了第1的位置。評價對象31個品牌中包括現代汽車、起亞汽車、豐田、雪佛蘭等普通品牌和勞恩斯、雷克薩斯、奔馳等高級品牌。起亞汽車為136分，遠低於全體平均分166分(分數越低質量越好)。此次調查從去年11月到今年2月，針對在美國購買31個品牌(189種車型)新車的87282名顧客，調查了購車後90天內的駕駛經驗、發動機及變速功能等233個質量投訴，並進行了打分。分數越低，就意味著質量越好。整體排名第5位的勞恩斯在13個高級品牌中以142分領先雷克薩斯(159分)17分，連續4年位居高級部門第一位。現代汽車獲得了153分。 據分析，起亞汽車之所以能夠奪回第一寶座，是因為考慮到美國消費者對SUV的偏好，迅速推出了人氣車型，不僅提高了行駛性能，還提高了尖端電子裝置的使用便利性及性能。起亞汽車在此次調查中獲得“最佳品質獎”的四款車型中有3款是SUV(秀兒 索蘭托 嘉年華)。為使這些車通過按電子裝置按鈕或語音識別也能方便地使用，改善了泊車支持、防撞等安全功能的性能。起亞汽車在美國汽車銷售極度不景氣的5月份，索蘭托和獅跑的銷量也只比一年前減少了13%和5%，與減少幅度達20%至30%的轎車形成了鮮明的對比。

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