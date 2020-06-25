全球領先的AI碩學之士引領三星未來技術研究組織. June. 25, 2020 07:54. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子24日表示，內定人工智能(AI)領域世界最高學者、美國普林斯頓大學教授塞巴斯蒂安•勝(韓國名勝賢俊•54歲•照片)為三星電子綜合研究組織三星研究所所長(社長)。勝新任所長將全權負責三星電子15個國內外研究開發(R&D)中心和7個AI中心的研究，並領導未來新技術及復合技術的研究。 三星電子表示：“勝新任所長擁有出色的研究能力和廣泛的研究機構網絡。期待他能與世界級的研究者們加強開放創新等，在未來技術研究中發揮重大作用。” 這是三星電子副會長李在镕上月表示“為了公司的未來，將積極引進外部有能力的人才”後實現的首次聘請。當時李副會長表示：“只有具備專業性和洞察力的最高水平的經營才能保證企業的生存。不論性別和學歷、國籍，只要是優秀人才，都應引進。” 勝新任所長是AI領域的世界級學者，被認為是大腦連接網研究“大腦連接體(connectome)”領域的第一人。大腦連接體是一種大腦地圖，是掌握每個腦神經細胞如何連接的研究。勝新任所長從2018年開始在三星研究所負責AI戰略的樹立及先行研究咨詢，當時三星電子新設了“最高研究科學家(CRS•Chief Research Scientist)”職務，並任命他為“1號CRS”。 三星電子相關人士表示：“希望通過此次人事調整，不僅可以提高三星未來核心事業AI的研究力量，還可以進一步提高系統半導體的競爭力。”

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