未對警察進行懲戒、差點掩蓋過去的“法國版弗洛伊德事件”. June. 25, 2020 07:54. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 美國黑人男子喬治·弗洛伊德（46歲）被白人警察的膝蓋壓住喊叫“我喘不過氣來”並死亡，發生在法國的類似事件在事後才被曝光。圍繞廢除警察過度鎮壓的方式問題，法國國內贊成和反對的矛盾正在加劇。 據《世界報》當地時間24日報道，北非移民塞德裏克·舒維亞（43歲）今年1月3日在公路上接受警方調查時失去意識並死亡。他是壹名快遞員，當時騎著摩托車經過巴黎埃菲爾鐵塔附近的凱佛朗裏博物館前。現場的警察以舒維亞手持智能手機駕駛，車號牌臟到無法識別等違反交通規則為由接近了他。 舒維亞說：“我沒做錯什麽，為什麽？”警察開著葷玩笑，對他冷嘲熱諷。舒維亞與警察發生了爭執，隨後演變為肢體沖突。4名警官讓舒維亞趴在地上，按住他的脖子後部，試圖給他戴上手銬。舒維亞在22秒內7次喊道，“喘不過氣兒來”“好像要窒息了”。 但是，警察們並沒有住手，舒維亞因呼吸困難而失去意識。警察叫來了救護車，但醫護人員趕到時，舒維亞已處於昏迷狀態。他被送到醫院，但兩天後死亡。屍檢結果為因外部壓力窒息和喉部骨折。他是壹個有5個孩子的家長。 但4名警察此後沒有受到特別的懲戒或調查。由於舒維亞的家人不斷抗議，警方直到本月17日才開始監察。該事件的始末是現場拍攝的視頻被舉報給法國媒體後被曝光的。 肇事警察們聲稱：“當時根本沒有聽到他說‘喘不過氣兒來’。”但據《世界報》報道，與警方所說的事發時舒維亞手持手機駕駛的說法相反，他的摩托車上安裝了手機免提裝置，警方的說法缺乏可信性。 以這壹事件為契機，關於警方鎮壓方式的爭議也越來越大。法國有很多移民來自非洲等過去殖民地國家。與白人相比，警察經常對他們進行殘酷的審問或逮捕。2016年，當時24歲的黑人青年阿達瑪·特拉奧雷在巴黎近郊的博蒙舒瓦茲被警察帶走途中死亡，就是代表性的事例。由於批評聲越來越大，法國政府8日宣布，“將廢除按壓嫌疑人頸部的逮捕方式”。 隨後，警察工會以“難以應對恐怖襲擊或暴力犯罪事件”為由強烈反對，廢除按壓脖子方式逮捕的決定又被暫緩實行。舒維亞的女兒索菲亞當地時間23日在巴黎舉行記者會，呼籲“盡快廢除按壓脖子的方式”，敦促“馬克龍總統應負起責任，拿出對策”。

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