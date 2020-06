孫興慜助攻凱恩打入制勝入球,遺憾的是自己的進球被吹. June. 25, 2020 07:54. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “如果對方後衛的屁股稍大一點,或者後衛把屁股再往後探出一點......。” 24日淩晨,通過電視熬夜收看了在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場舉行的托特納姆熱刺隊與西漢姆聯隊的英格蘭足球超級聯賽(EPL)第31輪比賽的國內球迷發出了這樣的嘆息。因為等待已久的“超級孫”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)的“復出進球”在視頻回放(VAR)之後被取消。 上半場第45分鐘,孫興慜在禁區內接到隊友洛塞爾索的傳球後,晃過對方後衛右腳勁射破門。孫興慜握緊拳頭,一躍而起,咆哮著。但痛快的進球慶祝動作並沒有持續很久。實施VAR的結果顯示,洛塞爾索試圖傳球時,孫興慜的左腳比站在距離球門最近位置的西漢姆後衛雷恩•弗雷德裏克斯的臀部多探出了10厘米左右。因此,主裁做出了越位判定,並取消了孫興慜的進球。如果進球數得到認可,孫興慜就可以連續4個賽季實現英超聯賽進球數上雙的記錄。 孫興慜在沒有進球的情況下也沒有令人失望,在熱刺隊以1比0領先的下半場第37分鐘,他以犀利的滲透傳球幫助隊友哈裏•凱恩攻入一球。孫興慜自2月16日在與阿斯頓維拉隊的比賽中右臂受傷後,又因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響聯賽中斷,最近於本月20日通過與曼聯隊的比賽復出。雖然當時他沒能實現進球或助攻,但在歸隊後的第2場比賽上時隔192天(韓國時間)成功制造了攻擊點。增加1次助攻的孫興慜在2019~2020賽季英超比賽中取得9粒進球和8次助攻(賽季16粒進球和10次助攻)的數據。擺脫腿筋傷病,因新冠肺炎難得度過了休息期的凱恩也多虧了“特級幫手”孫興慜,在6個月後再次啟動了得分炮。這是凱恩自去年12月8日與伯恩利隊的比賽後,時隔199天再次在英超賽場得到孫興慜的助攻。 幫助熱刺2比0取勝的孫興慜表示,“必須冷靜地接受VAR帶來的結果。裁判們做出了正確的判決,我確實是越位了。”他說:“雖然(進球被取消)有些遺憾,但不能推翻結果,承認了事實。我相信會有更好的得分機會。”當天,孫興慜在熱刺隊首發球員中傳球成功率排在第一位(95.2%),表現出完全恢復實戰感覺的面貌,並被球迷投票選為“本場最佳球員(King of the match)”。得票率為59.4%(總投票數6146票)的他表示,“想通過自己作為努力的球員一步步成長的樣子,給在這麽晚的時間依舊為我吶喊助威的粉絲們帶去快樂。” 自2月份與阿斯頓維拉隊的比賽後,時隔8場比賽(包括足總杯等)再次取得勝利的托特納姆熱刺隊積45分(12勝9平10負),從英超積分榜第8位上升到第7位。最終排名前四名的球隊將獲得下賽季歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)入場券,目前托特納姆熱刺隊和排名第4位的切爾西(51分•少賽一場)之間的積分差距縮小到了6分。 托特納姆熱刺隊將於7月3日淩晨2時客場挑戰謝菲爾德聯隊。

