在壓倒性戰鬥力面前退縮的朝鮮，與其草率地安撫，還不如追究其責任. June. 25, 2020 07:54. . 據《勞動新聞》昨天報道，朝鮮23日在國務委員會委員長金正恩主持召開的勞動黨中央軍事委員會預備會議上，暫停了對韓軍事行動計劃。這距離金與正4日出面，以個人談話譴責“脫北者”團體向朝鮮散發傳單並對韓國進行威脅已經過去了19天。朝鮮軍隊從21日開始拆除在最前沿地區設置的對韓高音喇叭設施，各種宣傳媒體停止了對韓國政府的誹謗。 朝鮮的態度變化，是在美國在韓半島周邊展開戰略轟炸機和3艘核動力航空母艦等主要核戰略資產的時候出現的。B-52戰略轟炸機在過去的壹周裏在韓半島附近飛行了三次。朝鮮每次接二連三對韓國發動攻勢時進行的飛行，是旨在阻止朝鮮挑釁的強烈警告，朝鮮也意識到了這壹點。韓國政府對朝鮮炸毀聯絡辦事處和金與正的辱罵破例性地進行警告表明應對意誌，似乎也產生了影響。 朝鮮通過此次挑釁窺伺的，大概是美國的態度變化和韓方對向朝鮮散發傳單的強硬應對兩方面。朝鮮認為，雖然沒有直接瞄準美國，但通過炸毀韓朝聯絡辦事處等，向韓國傳達了“架起與美國尖橋梁”的間接信息。 美國國務院官員23日就朝鮮表示，“外交的大門是敞開的，真心希望回到2018年6月”，敦促重啟對話，以繼續維持前年新加坡朝美首腦會談達成的協議。同時，國務院在軍備控制報告中明確表示，朝鮮仍在持續進行核活動，在其實現無核化之前，國際社會的對朝制裁將壹直持續下去。報告再次確認了如果朝鮮想與美國進行談判，那麽唯壹的解決方法就是決心無核化，出面進行談判。 雖然為時略晚，但朝鮮緩和了挑釁局面，這是值得慶幸的事情。但是，朝鮮的這壹決定不是取消軍事行動計劃，而是暫緩。只是將危機的時間往後推，如果期待南北關系突然得到改善，那將是大錯特錯。比起連接南北鐵路或恢復旅遊等輕率的安撫，唯有立足於原則的正面突破才能使韓朝關系正常化。必須采取強有力的措施，追究炸毀聯絡辦事處的責任，不能再讓這種魯莽的挑釁得逞。 這次的事件再次證明，為了維護韓半島的和平，除了以韓美同盟的壓倒性優勢先發制人地挫敗朝鮮的挑釁欲望之外別無他法。因無核化處理法的差異而有所松懈的韓美同盟迫切需要再次強化，恢復韓美互助的努力更是迫在眉睫。

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