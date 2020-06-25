戰爭的現實主義. June. 25, 2020 07:54. . 在納粹德國時代，弘揚祖國愛或美化戰爭的藝術是受到鼓勵的，但反過來，表現戰爭的悲慘或社會批評的藝術被定為“頹廢美術”，受到嚴重鎮壓。納粹政權以凈化頹廢美術的名義，公開銷毀或出售了從德國全國美術館沒收的1.7萬件美術品。其中包括德國現實主義畫家奧托·迪克斯的260幅作品。 這幅畫描繪了迪克斯親自參戰的第壹次世界大戰的悲劇性場景。士兵們的屍體滿是泥巴，被炮擊破壞的戰壕因雨水變成了壹個大水坑。畫面右側的士兵不知是否還有呼吸，在寒冷和恐懼中凝視著畫面外的觀眾。有可能是睜著眼睛死去的狀態。圍在中間高聳的木柱上的鐵絲網，酷似沾滿鮮血的耶穌的荊棘冕旒冠。只剩下絕望的這片殘酷戰場，是普朗德（比利時北部）激烈的西部戰線。第壹次世界大戰是首次使用毒氣、坦克、飛機、機關槍等大規模殺傷性武器的總動員戰。7000多萬軍人參戰，其中約1000萬人悲慘地死於這些新型武器。 被打上頹廢美術家烙印的狄克斯，在被解除德累斯頓美術大學教授職務後蟄居德國西南部鄉村的時期，畫了這幅畫。此時距壹戰爆發已經過了約20年。迪克斯在戰爭中寫的日記中這樣寫道。“跳蚤，老鼠，鐵絲網，榴彈，炸彈，窟窿，屍體，血，炮火，酒，貓，毒氣，加農炮，糞便，炮彈，迫擊炮，射擊，刀。這就是戰爭！這都屬於惡魔！”正如他所說，戰爭是骯臟的，令人毛骨悚然的，悲慘的，惡魔般的。決不可能是英雄的或浪漫的。正如某評論家所說，“令人毛骨悚然地為了打破人類的健忘癥”，迪克斯成為反戰畫家，描繪了壹幅又壹幅這種殘酷流血慘案的場面。 美術評論家

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