朝鮮突然改變態度，金正恩下令“暫緩對韓軍事行動”. June. 25, 2020 07:55. by 黃仁瓚記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 hic@donga.com,lightee@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩突然按下了原先預告的6·25戰爭70周年前夕對韓軍事行動計劃的暫停鍵。面對美國在韓半島附近展開3艘美國航空母艦和B-52戰略轟炸機對朝鮮進行高強度施壓，朝鮮表現出暫時平緩氣息的做法，但同時也強調“進壹步加強戰爭遏制力”，預告了今後進行試射潛射彈道導彈等高強度挑釁的可能性。圍繞8月是否重啟韓美聯合軍演等問題，岌岌可危的韓半島局勢還將持續壹段時間。 據《勞動新聞》24日報道，金正恩23日主持召開黨中央軍事委員會預備會議，暫停了人民軍總參謀部提出的對韓軍事行動計劃。之前總參謀部曾表示，有關在金剛山和開城工業地區部署軍隊、進入非軍事區民警哨所、邊境地區軍事演習、散發對韓傳單等計劃正在等待批準，但目前這些計劃都已被暫停。當天還捕捉到了朝鮮拆除非軍事區高音喇叭的場景，朝鮮宣傳媒體也刪除了對韓批判報道。 朝鮮的這種態勢轉變，似乎是炸毀韓朝聯絡辦事處、抨擊對朝傳單等等向韓國傾瀉不滿、對內集結輿論收到了壹定成效後，考慮到如果在這種情況下提高軍事壓力，將面臨美國高強度軍事壓力。美國國務院當地時間23日表示：“朝鮮在繼續生產核物質，還有未經確認的核設施。制裁將完全維持下去。”美國候任空軍參謀總長、美國太平洋空軍司令查爾斯·布朗表示：“就究竟什麽情況會引發（針對朝鮮展開戰略資產），不能透露任何行動上的細節。”韓國國防部長鄭景斗當天出席國會法制司法委員會會議，就朝鮮暫緩對韓軍事行動的決定強調：“必須徹底撤銷而不是暫緩。”

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