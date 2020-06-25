澳洲輕軌列車載著6•25勇士頭像疾馳. June. 25, 2020 07:55. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 為迎接6•25戰爭爆發70周年，載有8名澳大利亞參戰勇士頭像的輕軌列車於22日(當地時間)在澳大利亞悉尼市中心開始運行。 這列名為“不會忘記韓國(Lest Korea Forget)”的輕軌是為向澳大利亞6•25參戰勇士致獻詞而設計的。8人之一、澳大利亞前海軍提督伊恩•克勞福德(88歲)24日在悉尼舉行的開幕活動上發表感想說：“作為澳大利亞歷史的一部分，韓國戰爭得到了認可，非常感動。” 前提督克勞福德1949年加入海軍，直到1989年退役，服役整整40年時間。1950年，年僅18歲的他參加了6•25戰爭，幫助孤立的聯合國參戰部隊脫險，並在極限情況下支援北進的部隊。他在接受澳大利亞報勛部采訪時回憶道：“在18歲的軍官候補生眼中，韓國戰爭的所有瞬間都是戲劇性的。” 與克勞福德前提督一起，刊登在輕軌上的7人頭像面面俱到。布賴恩•庫珀當時年僅10多歲，憑借出色的領導能力，打贏了6•25最後戰役之一的沙彌川戰役(Samichon River)。沃裏克•布雷斯格德參加了第二次世界大戰和6•25戰爭，曾三次獲得美國授勛十字獎章。塞西爾•斯萊伊則作為空軍飛行員參與了後勤幹擾作戰。史蒂夫 •多德是澳大利亞土著人中第一位參戰勇士。 此外，24歲以護士兵身份入伍的格雷斯•巴利、1951年參加加平戰役在釜山聯合國軍墓地中睡著的斯塔福德•雷諾、以及登上澳大利亞國防軍參謀長職位的弗蘭克•哈西等也在8人名單之中。 韓國戰爭是澳大利亞加入聯合國後首次參戰的戰爭。 在聯合國22個參戰國中，參戰人數繼美國、英國、加拿大、土耳其之後居第5位，共有1萬7164人參戰。其中340人戰死，1216人受傷，28人被俘。 由韓國駐澳大利亞文化院和澳大利亞安傑克紀念館共同企劃的特別輕軌將運行到下月26日。首都墨爾本市中心也將運行用澳大利亞參戰勇士肖像畫裝飾的電車。新南威爾士州交通部長安德魯•康斯坦斯說，“希望市民在觀看運行在市中心的輕軌列車時，能感受到令澳大利亞自豪的軍隊歷史。”韓國駐澳大利亞總領事李尚禹向澳大利亞國營電視臺SBS表示：“希望輕軌運行活動能成為向市民介紹鮮為人知的澳大利亞參戰勇士的契機。”

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