韓國戰爭參戰老兵：“沒想到6·25戰場上拍下的照片會成為歷史”. June. 24, 2020 07:37. by 任寶美 bom@donga.com. 在6·25戰爭爆發70周年之際，哥倫比亞的戰爭參戰勇士希爾貝托·迪亞斯·貝拉斯科（87歲，照片）在70多年前用花5美元（約6000韓元）買的柯達相機拍下的照片被首次展出。 貝拉斯科在1952年4月以19歲的年齡自願加入哥倫比亞聯合國多國部隊，在韓國呆了14個月，直到1953年8月。他珍藏著約400張當時親自拍攝的膠卷照片，此次將公開152張。從26日開始，可以在戰爭紀念館網站 上看到他的照片。 貝拉斯科23日參加了由哥倫比亞駐韓國大使館主辦的韓國媒體視頻會面，在首都波哥大附近的兒子家中，以太極旗為背景，身穿制服接受了采訪。他舉著柯達相機說：“去韓國之前在日本東京花5美元買的。到現在還是照得很好”，“沒想到因為個人愛好拍的照片會成為歷史。”哥倫比亞是南美唯壹參加“6·25”戰爭的國家。 當時，他從哥倫比亞卡塔赫納乘船經過巴拿馬海峽、美國夏威夷、日本東京和橫濱等地來到韓國。到達後，被韓國的自然特別是山區風景所吸引。貝拉斯科向記者展示了以白雪皚皚的山為背景給乘坐在卡車裏的兩名戰友拍的照片，說道：“多山的韓國風景和哥倫比亞非常相似。”不過，他說，因為時間太久了，已經記不清當地的確切地名了。 他吐露說，韓國寒冷的冬天很難熬，“我來自幾乎沒有雪的南美，那是我從未經歷過的寒冷。”他拿出在鮮花盛開的原野上三位戰友笑容滿面的照片給記者看，“拍這張照片的時候，天氣真的很暖和”。 戰爭期間，他們又是如何找到膠卷甚至洗印照片的呢？他說，通過往返於日本的聯合國軍人力得到了膠卷，拍照後委托前往夏威夷的同事進行沖洗。他說，由此，膠卷先到了美國加利福尼亞州舊金山，沖洗後通過船舶郵件回到自己身邊。貝拉斯科搖著壹個郵戳清晰的信封說：“我還留著這個信封呢。” 他說，有壹天晚上，由於轟炸等原因，他壹下子失去了同事，“很多屍體都散落壹地，真的是在屍體上行走。當時最好的朋友死了，也沒找到。”他吐露，到現在也沒找到他，非常遺憾。

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