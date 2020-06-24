朝鮮安裝高音喇叭的當天，美B-52轟炸機再次在韓半島附近展開. June. 24, 2020 07:37. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 記者23日確認，美國空軍的B-52戰略轟炸機（照片）在朝鮮設置對南高音喇叭的22日，在接近韓半島的日本列島上空飛行。 繼朝鮮炸毀開城南北聯合聯絡辦事處（16日）後的17日和19日之後，美國的代表性戰略資產再次從本土出發，在韓半島附近展開。這被解釋為是警告正在提高對韓、對美攻勢力度的朝鮮不要有挑釁的念頭。 據軍用飛機追蹤網站“飛行器追蹤”報道，22日從阿拉斯加阿伊森基地起飛的兩架B-52轟炸機經過日本列島附近的太平洋上空飛往菲律賓海。在這壹過程中，B-52轟炸機進入了距韓半島飛行距離1小時左右的上空。 據悉，B-52轟炸機將在菲律賓海與美國航母強襲團壹起執行作戰任務後，沿著同樣的路線返回。目前在菲律賓海壹帶，以“西奧多·羅斯福”號（CVN-71）、“尼米茲”號（CVN-68）等兩艘航母為首的航母打擊團正在進行海上監視、遠程攻擊和機動演練。如果加上日本橫須賀海軍基地的母港“羅納德·裏根”號（CVN-76），共有3艘航母在第七艦隊作戰區域活動。 有分析認為，美國在包括韓半島在內的美國第七艦隊的作戰區域部署兩艘航母，是為了牽制在南中國海等地區的中國，同時考慮到朝鮮最近對韓國采取軍事行動的威脅。韓半島危機登峰造極的2017年11月，“裏根”號、“羅斯福”號、“尼米茲”號等3艘航母同時進入東部海域韓國作戰區域（KTO），與韓國海軍舉行了聯合演習。

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