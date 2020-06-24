特朗普輕視同盟比預想的還要嚴重，應提防沒有韓美同盟的時代. June. 24, 2020 07:37. . 據悉，美國總統特朗普只從金錢的角度看待同盟，他對同盟的輕視比此前傳出的要嚴重得多。根據前總統國家安全事務助理約翰·博爾頓的回憶錄，特朗普總統在2018年7月向外交安保參謀們吐露不滿說：“無法理解我們為什麽去參加韓國戰爭，為什麽仍然有大規模駐韓美軍駐紮在韓半島。”同時他還表示，“我們將結束充當傻瓜的事情”，透露出實際措施的可能性。 前年在新加坡舉行的朝美首腦會晤上，特朗普對金正恩提出的減少韓美聯合軍演的要求表示：“韓美軍演具有挑釁性，是在浪費時間和金錢。”會談後，沒有與參謀們進行任何商議就在記者招待會上宣布中斷韓美軍事演習，這也是即興的結果。在河內朝美談判破裂後，他說：“我們不應該在戰爭中花掉10美分。” 據說，特朗普甚至在朝鮮發射超大型放射炮和導彈後說，“是向韓國要錢的好時機”，指示應用來提高防衛費分攤額的壓力。去年8月舉行韓美聯合指揮所演習時，他表示：“如果不能達成防衛費分攤額50億美元的協議，就從那裏出來。”連同盟的危機也視為賺錢機會的思考方式主導著白宮，韓美同盟的未來只能是脆弱的。 特朗普從執政初期開始，就試圖建立以美國優先主義為基礎的新孤立主義傾向的國際秩序，而不是同盟和多邊安全。如果特朗普成功連任，以裁減駐韓美軍或撤軍問題為首的同盟費用問題很有可能成為最大的懸案。即使特朗普競選連任失敗，這種氣氛也不會完全消失。美國早已對“世界警察”的角色感到厭倦。 迎接6·25戰爭70周年的韓國安保現實，是自稱核保有國的朝鮮挑釁和中國的膨脹主義以及牽制其力量的軸心韓美同盟也動搖的總體危機。預計會出現特朗普式的外交狂奔，但卻沒有能夠看到協調並說服特朗普的外交力量。如果韓美同盟發生動搖，如何面對朝鮮的核威脅，必須制定有深度的對策。韓半島周邊局勢向我們發出了準備安保自救對策的警告信號。現在應該為沒有韓美同盟的時代未雨綢繆。

한국어