韓美對朝互助的時間節點……韓半島局勢變得更加不明朗. June. 23, 2020 07:33. by 韓相準 alwaysj@donga.com. “雖然內容也有問題，但時間點太糟糕了。” 22日，韓國政府有關人士就美國前總統國家安全事務助理約翰·博爾頓的回憶錄風波發表了上述言論。這是因為，無論是文在寅總統、美國總統特朗普、朝鮮國務委員會委員長金正恩等韓朝美領導人，還是談判實務人員之間的敏感內容，都被博爾頓單方面公之於眾，而且是在目前韓朝緊張局勢達到頂點的時候公開，使爭議愈演愈烈。青瓦臺內外擔心，在朝鮮放棄對話、完全轉向強硬應對局面的情況下，韓半島局勢進入更加不明朗的狀況。 對於博爾頓的回憶錄，青瓦臺和白宮都表現出“不屬實”的態度。但回憶錄中包含了很多可能成為韓美之間爭論焦點的內容。通過朝鮮炸毀開城南北共同聯絡辦事處等，韓美正在重新調整對朝政策步伐的情況下，回憶錄內容曝光成了突發的不利因素。 最具代表性的是長期化的韓美防衛費分攤額磋商。根據回憶錄，特朗普指示說：“（從韓國）獲得50億美元的方式，是威脅撤出所有美軍。”如果這壹內容屬實，特朗普將毫不留情地打出撤走駐韓美軍這張牌。 再加上特朗普去年2月在河內舉行朝美首腦會晤之前，更把精力集中於邁克爾·科恩的聽證會等，與特朗普對無核化談判態度消極的相關內容，有人擔心會助長朝鮮的強硬態度。壹名外交消息人士表示：“朝鮮深刻體會到特朗普總統想把朝美談判用於國內政治，因此到11月美國大選為止，很可能不會改變目前的強硬局面”。“再加上博爾頓和（青瓦臺國家安保室長）鄭義溶之間的泥漿戰，可能會給青瓦臺與白宮之間的基本信任帶來壞影響。”

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