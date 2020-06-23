黃喜燦轉會在即？球隊主教練：他已做好挑戰頂級聯賽的準備. June. 23, 2020 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 即將告別薩爾茨堡的“黃牛”黃喜燦(24歲)實現了聯賽兩位數的助攻。 奧地利足球甲級聯賽薩爾茨堡隊的前鋒黃喜燦22日在主場薩爾茨堡迎戰沃爾夫斯貝格隊的比賽中，在上半場第19分鐘利用滲透傳球助攻隊友奧川雅也(日本)先拔頭籌。黃喜燦本賽季的攻擊力(賽季14粒進球)正在上升，他是聯賽第10次，也是賽季第17次助攻，雖然球隊因防守集中力不足只與對手打成2比2平，但是黃喜燦在場上的74分鐘表現十分活躍，引領了球隊的進攻。 目前，黃喜燦被列入了埃弗頓隊、狼隊(以上英格蘭)、萊比錫紅牛隊(德國)等歐洲頂級聯賽俱樂部的目標引援名單。在這種情況下，薩爾茨堡的主教練傑西•馬西暗示了黃喜燦的轉會。馬西在接受奧地利克羅內電視臺采訪時說：“黃喜燦在效力薩爾茨堡隊期間學到了很多東西。成長順利的他，已經做好了走向頂級俱樂部的準備。” 馬西主教練沒有透露黃喜燦的具體去向和轉會時間。他說：“我不知道黃喜燦會在今年夏天離開球隊，還是冬天離開。但是，如果他轉會的話，我想對他說‘這段時間非常感謝他。為了薩爾茨堡拼盡了全力，未來祝他好運’。” 另外，效力德國足球乙級聯賽達姆施塔特隊的中場球員白升浩(23歲)在當天與韋恩隊的比賽中攻入1球、助攻1次，幫助球隊以3比1獲勝。下半場第32分鐘，白升浩利用右腳勁射攻入制勝一球。這是他繼2月份與德累斯頓隊的比賽上攻入德國舞臺首粒進球後，時隔4個月打入的本賽季第2粒進球。

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