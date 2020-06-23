現代汽車和LG化學計劃在印尼設立電動汽車電池合作法人. June. 23, 2020 07:33. by 徐東一 dong@donga.com. 22日獲悉，現代汽車集團和LG化學正在推進在印度尼西亞設立電動汽車電池合作法人的計劃。兩家公司的戰略是，在印度尼西亞建立現代汽車的電動汽車專用電池生產線，並以此作為未來進軍東南亞電動汽車市場的據點。 兩家公司正在討論具體的投資規模和時期。 當初的目標是7月簽訂成立聯合風險投資公司的合同，但隨著3月出現新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)，國內外經營不確定性增大，討論暫時處於中斷狀態。LG相關人士說：“兩家公司已經進行了相當長時間的討論，目前正在與當局協商當地工廠設立的各種稅制支援等獎勵問題。” 現代汽車集團正在將印度尼西亞工廠培養成東盟戰略據點。據悉，除印度尼西亞外，年初還考慮過在國內設立“合資企業(joint venture)”，但希望確保電池穩定供應的現代汽車指名要在印度尼西亞設立合作法人。 現代汽車和LG化學22日表示，現代汽車副會長鄭義宣和LG會長具光謨舉行了首次正式會晤。22日上午，鄭首席副會長與具會長參觀了LG化學梧倉工廠電動汽車電池生產線，並討論了電動汽車相關的一攬子合作方案。現代汽車集團經營層共享了LG化學正在開發的長壽命電池和鋰-硫電池、固態電池(Solid-state battery)等未來電池的技術和開發方向。

한국어