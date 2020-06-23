“日本民間人士在6•25戰爭時期曾參加戰鬥，令人震驚”. June. 23, 2020 07:33. by 東京=朴衡俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 經證實，1950年6•25戰爭期間，至少有60名日本平民男性與美軍一起來到韓半島(朝鮮半島)，其中18人參加了戰鬥。 《每日新聞》22日拿到了美國國家檔案和記錄管理局(NARA)收藏的題為《在韓國未經許可運輸和使用日本人》的美軍絕密文件，並做出了上述報道。 據報道，60名日本平民於1950年7月左右來到韓半島，1951年1、2月返回日本。60人中有27人得到了武器，18人在戰鬥中使用了武器。相當一部分人在韓半島擔任了“翻譯”。 根據長達800多頁的報告書，10、20多歲的人最多，有46人。他們當中有18名未滿20歲的少年，也有9歲的孩子。48人是當時的駐日美軍基地職員。對於渡航到韓半島的原因，多數人回答稱“(美軍)基地相關領導勸誘了”。《每日新聞》報道說，“有人提出，美軍可能不是正式帶走，而是利用個人關系，未經正式許可帶著他們前往韓半島。” 日本民間人士參與6•25戰爭戰鬥的事實被公開尚屬首次。到目前為止，對日本參加6•25戰爭的已知事實是，出於美國海軍的要求，日本海上保安廳隊員主要進行排除水雷和港口業務。當時海上保安廳隊員中有57人死亡。 《每日新聞》對此次文件賦予了“證明日本民間人士的‘從軍’的資料”的意義。國民大學日本學系教授李元德分析稱，“日本民間人士在6•25戰爭時期曾參加戰鬥，令人震驚。但美軍們卻因私人關系而帶他們去了戰場，因此很難將其視為日本的參戰行為。”

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