普京稱“沒有我就會混亂”，推出獎品鼓勵投票. June. 23, 2020 07:33. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄羅斯總統普京（68歲，照片）表示，“如果7月1日的全民公投中通過修憲案，我將參加2024年大選”，再次強調了終身執政的意誌。他打著防止權力分散引起混亂的旗號。俄羅斯政府推出了公寓、汽車、智能手機等各種獎品，鼓勵選民投票。 普京21日在接受國營“俄羅斯壹”電視臺采訪時，就是否有可能再次參選的提問回答說：“如果修改憲法，不排除參加競選的可能性。”他還說：“坦白地說，如果沒有修改憲法，兩年左右之後，很多權力機關將目光轉向尋找我的接班人，而不是做本職工作”，“現在正是幹事的時候。”按照他的說法，為了阻止國政空白，必須修改憲法。 俄羅斯憲法禁止總統三次連任，普京現任期將於2024年結束。如果修憲，禁止三次連任的條款消失，普京可以再次參加2024年總統選舉，還可以連任6年總統。如此壹來，執政到84歲的2036年，實際上就是終身執政。 俄羅斯原計劃在今年4月22日舉行贊成和反對修憲案的全民公投，但因新冠疫情被推遲到7月1日。俄羅斯政府從本月25日開始將進行預先投票，理由是如果選民們同時聚集到投票現場，有可能導致新冠疫情再次擴散。 另據《華盛頓郵報》等媒體報道，普京政權為了提高投票率，除了發放各種獎品外，還對公務員和國營企業職員施加了壓力。據悉，部分公務員、教師、公共企業職員甚至接到了提交已完成選民登記的證據的指示。 在野黨人士反對普京政權在目前每天新增8000名左右患者等新冠疫情危險依然猖獗的情況下強行進行投票。醫生工會負責人阿納斯塔西亞·瓦西裏耶娃批評稱，“把自己的政治野心淩駕於人民生命之上”。在提前投票的前壹天24日，俄羅斯還將舉行大規模的二戰勝利紀念日遊行，預計會有相當多的人潮湧動。 有分析認為，在這種情況下，普京政權強行舉行全民公投的舉動，從反面證明了高度的不安感。由於對普京20年長期執政感到疲勞，以及擔心新冠疫情再次擴散、低油價等因素，預計今年俄國內生產總值增幅將比上年下降6.0%。上個月普京總統的支持率也達到了20年來的最低值59%。

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