博爾頓回憶錄暴露了朝鮮無核化騙局和蹩腳斡旋者的幻像. June. 23, 2020 07:33. . 隨著揭露韓朝美三國首腦無核化談判內幕的美國前總統國家安全事務助理約翰·博爾頓的回憶錄全文被公開，風波愈演愈烈。書中內容帶有其主觀解釋，不能全部看作事實。然而，三國首腦們以政治上的算計為先，朝鮮在談判過程中以荒唐的要求壹以貫之等等，不能就此放過。 文在寅總統在前年板門店韓朝首腦會談的第二天，在與特朗普總統通電話時表示：“金正恩提議關閉豐溪裏核試驗場，並承諾完全無核化。”這算是給了特朗普總統壹個綠燈，即可以相信朝鮮的無核化意誌參加會談。但此後朝鮮表現出的態度讓人很難排除文在寅總統誤判金正恩意圖或按照自己的意願擴大解釋的可能性。根據博爾頓回憶錄，金正恩在此後的河內談判中自始至終堅持以廢棄近乎廢鐵的寧邊核設施為代價，要求解除聯合國所有對朝制裁，固執地堅持誰都很難接受的提議。 有人懷疑，前年新加坡朝美首腦會晤的舉行過程是否也與韓國政府的“因為金正恩提議舉行朝美會談，韓國因而進行斡旋”的解釋不同。根據博爾頓的回憶錄，青瓦臺國家安保室長鄭義溶向金正恩提議會見特朗普，並向特朗普表示金正恩希望見面。其結果，是向美國轉達了朝鮮無核化的可能性，給朝鮮留下了“可能緩解制裁”的錯誤認識，出現了錯誤傳遞。這與國家間談判中需要的“忠實的中間人（Honest Brocker）”相距甚遠，而且也僅僅證明了如果韓半島的司機論和斡旋者論失去信任，壹切都只不過是虛想而已的事實。 在博爾頓的回憶錄中，還赤裸裸地表現出了特朗普總統相比無核化更註重鞏固政治處境的隨性形象。金正恩利用這樣的特朗普，想以自上而下方式的談判取消對朝制裁，並試圖擁有核武器，這壹點也得到了確認。像這樣各自以政治利害關系處理的結果，就是發展成為無核化無影無蹤、朝鮮因對朝制裁問題威脅采取軍事行動的韓半島危機。 盡管博爾頓的揭露曝光了上述內幕，打破了不公開首腦間協議的外交不成文規定，其結果有可能對韓美關系產生負面影響。鄭義溶室長昨天表示：“博爾頓回憶錄相當部分嚴重歪曲了事實。”在朝鮮炸毀開城南北聯絡辦事處導致韓半島緊張局勢達到最高潮的情況下，絕不能對這種信任損失置之不理。現在韓美兩國應該集中精力，恢復兩國的信任，制定共同的對朝應對戰略。放棄蹩腳的斡旋者論、司機論，把國際合作、朝制裁作為基礎，引導朝鮮走上無核化之路，除此之外別無他途。

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