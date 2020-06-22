朝鮮的對美核威脅，如果對膽小鬼的吹噓放任不管，終將成為現實. June. 22, 2020 07:41. . 朝鮮威脅，壹旦韓半島戰爭爆發，有可能通過戰略導彈和核武器攻擊美國。朝鮮駐俄羅斯大使館20日表示：“目前朝鮮擁有戰略導彈和核武器”，“朝鮮半島新戰爭的開始，將是終結美帝國的壹個非常特別的事件。”包括上周末美國從阿拉斯加向半島東部海域出動B-52戰略轟炸機等，作為對朝鮮挑釁的警告，美國在2018年以後首次展開戰略資產，朝鮮針對美方的舉動表現出了神經質的反應。 朝鮮對美國的核威脅並不是第壹次。在2017年“火焰和憤怒”時期，朝鮮國務委員會委員長金正恩曾威脅說，美國本土和夏威夷印度太平洋司令部在朝鮮的打擊範圍之內。當然，朝鮮對美國的核攻擊威脅還只是吹噓程度而已。國際社會評價認為，朝鮮的核開發還沒有進展到在洲際彈道導彈上搭載核彈頭的程度。洲際導彈再次進入大氣層的試驗也失敗了。 但是，朝鮮將核彈頭小型化到搭載洲際導彈的水平只是時間問題。朝鮮從未停止過核武器開發和運載工具遠程導彈的開發。盡管如此，韓國政府和執政圈仍然不斷做出基於通過緩和對朝制裁實現朝鮮無核化的認識的發言。甚至壹些執政黨議員表示，無核化不能成為交流合作的前提條件。甚至還有言論壹方面搞混朝鮮核開發歷史的事實關系，壹方面把核開發的責任推卸給美國。 現在應該拋開朝野和左右之分，壹致阻止朝鮮的進壹步挑釁。開城板門店南北聯絡辦事處被炸毀後，曾預告進行軍事挑釁的朝鮮在非軍事區壹帶的哨所和之前沒有使用的潛伏哨所投入了兵力，正在進行維修。據觀測，西北島嶼附近的蓋頭海岸地區的兩門海岸炮也被發現從19日起處於開啟狀態。這可能是朝鮮軍總參謀部預告的“軍事行動”的前兆。朝鮮上周末預告說，將散發諷刺文在寅總統的傳單。 雖然朝鮮現在察看著韓國軍的應對態勢和美國展開戰略資產的可能性，在挑釁的紅線前平順著喘息，但是總有壹天朝鮮完成裝載核彈頭的洲際導彈的瞬間，朝鮮的對美發言權就會上升到另壹個層次。韓國在韓半島問題上只能成為乙方。如果美國本土的城市進入核導彈的直接射程，在有事時美國的選擇也會發生動搖。必須銘記，如果不正視朝鮮的核威脅，只看朝鮮的眼色行事，那麽朝鮮對美國的核威脅就會變成現實，那時只有韓國國民會全部遭受損失。

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