在五角大樓遇到的韓國關注 “用鮮血結成的同盟”應該進化. June. 22, 2020 07:53. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 記者在華盛頓上任後首次造訪美國國防部大樓，那裏氣氛森嚴。從守在門口的黑色監視犬到連手表也要脫下通過全身掃描儀的安檢程序，讓人莫名地感到緊張。五角形的建築內部非常復雜。在軍服、軍靴、筆直移動的軍隊有關人士之間，記者無端地萎縮。 然而，五角大樓給人的第壹印象很快發生了變化。有關部門負責人們對來自韓國的記者表現出了友好的態度，對韓美兩國懸案和朝鮮新聞表現出了極大的關心。在走廊墻壁上發現了6·25戰爭時的照片。負責亞洲事務的發言人大衛-伊斯特本中校的桌子上，放著韓國產螺鈿箱子和刻有“壹起去吧”的紀念幣、韓國冊子等，令記者感到心情愉悅。他說他知道韓國有名的炸雞店和K-POP歌手的名字，也看過韓國電視節目。在他掌管的亞洲36個國家中，對韓國的知識似乎更多。 對懸案的提問和采訪要求的反應，五角大樓也比國務院及其他部門要快。最近，五角大樓還針對韓國和日本等印度太平洋地區國家的媒體舉行了電話座談會，為傳達集中於地區懸案的信息費盡心思。負責人們“將與同盟及夥伴們緊密合作”的發言如同自動應答機壹樣反復出現。在朝鮮的威脅、增強軍事力量的中國等成為國防部懸案的時候，自然有理由提高管理這些國家的必要性。但是，韓國是曾與美國在戰爭中並肩作戰的同盟國，而且是簽有《相互防衛條約》的主要夥伴，這種看法似乎起到了更大的作用。 在特朗普政府中，同盟概念發生變化的氣流確實給人們帶來了不少苦惱。因駐德美軍的裁軍動向，駐韓美軍也很有可能面臨火燒眉毛，而且《防衛費分攤額特別協定》磋商的增額壓力也急劇上升。朝鮮的粗暴威脅雖然連日持續，白宮卻陷入了河內朝美首腦會晤失敗的責任攻防戰。看到前總統國家安全事務助理約翰·博爾頓與特朗普總統互指怒罵的樣子，對特朗普政府如此主導事關韓國命運的無核化問題的不安感就悄然上升。 但華盛頓的知韓派人士豪言壯語說，“越是這樣的時候，韓美關系就越要鞏固，最終也會這樣”。負責美國對外政策咨詢的機構PTB的負責人保羅·戈德斯坦表示：“最近朝鮮不斷上升的威脅程度再次改變了情況”，並反問道：“韓國為了安保難道不會與中國人民解放軍攜手嗎？”對於韓國來說，不得不與美國壹起討論展開尖端戰略資產和重啟韓美聯合軍事演習等應對朝鮮的對策。 三天後就是“六·二五”戰爭70周年。我們將和美軍參戰勇士們壹起再次銘記“用鮮血結成的同盟”的含義。應該以此為契機，從超越特定政府的長遠角度討論加強同盟關系的建設性進化方案。現在是集思廣益、解決兩國關系導火索《防衛費分攤額特別協定》磋商的時候了。

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