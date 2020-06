孫興慜在與曼聯隊的復出之戰中表現出色,被評為當場最佳球員. June. 22, 2020 07:41. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 虽然没有奉献进球或助攻,但这是一场成功的复出比赛。全场比赛他跑动积极,没有露出丝毫的倦怠神色,并通过犀利的射门、带球突破和抢断,不停地威胁着对手。 孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)20日在英格兰足球超级联赛(EPL)主场托特纳姆热刺体育场迎战曼联队的比赛中首发出场并打满全场。在两队1比1战平的当天比赛中,孙兴慜射门4次,其中两次射门给对方门将造成了很大的威胁。上半场第31分钟,他接到史蒂文•贝尔温(23岁)的传中球,直接头球顶向对方球门远角,可惜被曼联队门将大卫•德赫亚挡出底线。足球统计网站“whoscored.com”赛后给孙兴慜打出了两队球员中的最高分7.9。意味着最佳选手的“Men of the Match(MOM)”收归于让他的名下。 孙兴慜在与曼联队的比赛之前,集忧虑和期待于一身。今年2月,孙兴慜在与阿斯顿维拉队的比赛中右臂骨折,接受手术治疗后,孙兴慜有可能受伤。由于在新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)休赛期间要完成基础军事训练等,个人训练时间短,因此对实战感觉也存在疑问。但是,孙兴慜当天比赛的活跃表现消除了外界对他的疑问。热刺队主教练何塞•穆里尼奥表示,“孙兴慜虽然度过了四个月的空白期,但本场他打满90分钟,倾尽所有。之前因为受伤者太多心力憔悴,但是哈里•凯恩(27岁)、孙兴慜和穆萨•西索科(31岁)时隔好久回归球队,真的很幸福。 孙兴慜将在24日与西汉姆联队的第31轮主场比赛上挑战破门得分。去年11月,孙兴慜在与西汉姆联队的客场比赛中攻入1球、助攻1次,帮助球队以3比2获胜。当时,他给主教练穆里尼奥带来了在热刺上任后的首场胜利。目前已斩获9球联赛入球的孙兴慜,还打算连续4个赛季取得两位数的进球。

한국어