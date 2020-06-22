朝鮮繼續向GP和暗哨投入少數兵力. June. 22, 2020 07:41. by 尹相虎, 李知訓 ysh1005@donga.com,easyhoon@donga.com. 朝鮮(北韓)軍隊繼續向非武裝地帶(DMZ)內的民警哨所(GP)和之前沒有使用的潛伏哨所(暗哨)及戰壕投入少數兵力。21日根據軍隊的介紹，3、4名左右的朝鮮軍正在用鐵鍬、鐮刀、鎬頭等在哨所周圍進行樹叢清除和入口通道維修工作。 軍方認為，這可能是朝鮮軍隊總參謀部預告的“四大軍事行動”的前兆，正在密切關註。據分析，特別是把兵力投入到此前一直閑置的潛伏哨所是總參謀部下達給最前方部隊的“1號戰鬥勤務體系”的後續措施。但據悉，尚未發現去年11月以爆破方式拆除的GP(10個)的重建工作。有分析認為，由於幾乎完全癱瘓，被埋的GP很難在短期內恢復，所以朝鮮軍隊可能在走向其他GP和潛伏哨所投入兵力的程序。 據悉，部署在西北島嶼附近的黃海道槍托地區的2門海岸炮的炮門也從19日開始開放。根據9•19南北軍事協議，海上緩沖區域的海岸炮炮門應該關閉，但朝鮮此前有部分炮門一直開開關關。軍方正在密切監視長財島等其他地區是否開放海岸炮。 據悉，同時還檢查了布置在白翎島和延坪島的海軍陸戰隊的飛毛腿導彈的應對計劃。2013年從以色列引進並部署的飛毛腿導彈可以精確打擊隱蔽在坑道深處的海岸炮，被稱為“海岸炮殺手”。軍方消息人士表示：“部署在槍托等西北島嶼附近的大部分朝鮮軍隊海岸炮都在飛毛腿導彈的打擊範圍之內。” 朝鮮當天指責韓國軍方說：“不要吱聲，乖乖待在自己的巢穴裏。”朝鮮的對外宣傳媒體《民族同心》21日提到了韓國軍方陸海空軍的聯合海上射擊訓練，並稱“南朝鮮軍隊不要平白無故地自找麻煩，要對把朝韓關系推向困境的罪過負責，不要吱聲，最好乖乖待在自己的巢穴裏。”另外，還警告說：“在現在這種敏感時期，如果肆意行動，玩得拙劣，或將付出慘痛的代價。”

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