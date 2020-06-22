馬恒達擬以有償增資取代出售雙龍汽車股份. June. 22, 2020 07:42. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 雙龍汽車大股東印度馬恒達集團(Mahindra)表明立場稱，將不出售目前持有的雙龍汽車股份，而是通過有償增資物色雙龍汽車的新共同投資者。 21日，據雙龍汽車方面透露，馬恒達方面向雙龍汽車表示“沒有出售雙龍汽車股份的計劃，支持雙龍汽車尋找新投資者的現有方針是有效的”。最近，雙龍汽車為物色新投資者，將三星證券和羅斯柴爾德選定為主管公司，馬恒達否認了市場關於出售雙龍汽車74.65%的股份並撤出雙龍汽車的猜測。馬恒達的社長帕萬•戈恩卡(雙龍汽車理事會議長)也於此前的12日(當地時間)在面向投資者的電話會議上表示，“雙龍汽車需要新的投資者。我們正在尋求確保投資者。”據分析，馬恒達集團比起出售股份，更重視通過有償增資確保外部資本，並利用這些資金使雙龍汽車起死回生。 馬恒達的上述解釋似乎也考慮到了現實情況下很難出售股權的情況。以今年3月末為準，雙龍汽車1年內需要償還的3899億韓元中，美國銀行(BOA)299億韓元、美國銀行(BNP)470億韓元、JP摩根400億韓元等都是外國資金。條件是馬恒達必須持有雙龍汽車51%的股份。也可以期待，如果馬恒達能保住超過51%的股份，成功進行有償增資，甚至可以窺見其貸款延期還款。 不過，盡管馬恒達公司出面進行解釋，但市場仍不斷有人猜測馬恒達公司是否會退出雙龍汽車。對於雙龍汽車方面的咨詢，馬恒達副社長阿尼什•沙表示“如果新投資者願意的話，可以轉讓雙龍汽車的股份”，留下了不同的解釋余地，這也加重了這種推測。沙副社長是繼戈恩卡社長之後，從明年4月開始領導馬恒達的人物。

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