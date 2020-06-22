特朗普在競選團選出現6名確診患者的第二天強行拉票行. June. 22, 2020 07:42. by 任寶美 bom@donga.com. 美國總統特朗普自3月受新冠疫情影響美國全境被封鎖後，時隔約3個月在執政黨共和黨的根據地、中部的俄克拉何馬州再次展開了競選集會。雖然他在15日的推特上聲稱，“約有100萬人申請參加當天的活動”，但有評價稱，此前壹天他的競選連任團隊中出現了6名確診患者，再加上抗議種族歧視的示威帶來的巨大後續影響，選舉集會氣氛相當低落。 特朗普20日在俄克拉何馬的塔爾薩舉行“讓美國再次偉大（MAGA）”競選集會活動時表示，“沈默的多數人比任何時候都強大。5個月後，他將戰勝‘睡著的’拜登”，對在野黨民主黨的總統候選人拜登進行了嘲笑。他還指責4月25日抗議非武裝黑人喬治·弗洛伊德在白人警官壓頸後身亡的種族歧視示威者是“精神失常的左派分子”，稱他們“破壞歷史，破壞美麗的紀念碑，拆除了銅像”。民主黨則提到，在塔爾薩曾發生過屠殺黑人事件，抨擊特朗普團隊選擇了不適合的場所。 此外，特朗普還把新冠病毒稱為“功夫流感”“中國病毒”等，卷入了“歧視亞裔”風波。他聲稱，自己對新冠疫情的應對是驚人的，檢查越多，患者也越多。 據國際統計網站“世界實時統計”統計，5月1日，美國國內每日新增確診患者為36090人，而同月11日則降至1.8萬人。從本月10日開始增至2萬人，19日和20日連續兩天超過3萬人，再次擴散的憂慮正在加劇。在這種情況下，參加集會的人大部分連口罩都沒有戴就聚集到壹起，因此更加令人擔心新冠疫情的擴散。 2016年總統選舉時，特朗普在俄克拉荷馬以65%比29%的得票率擊敗民主黨候選人希拉裏。但據《紐約時報》等媒體報道，在1.9萬座的集會場地中，至少有三分之壹的座位空著，特朗普總統和副總統彭斯為無法進入活動場所的人員準備的場外演講也被取消。 據路透社報道，拜登和民主黨在5月份籌集了以月為標準的最高額8080萬美元（約969億韓元）的贊助款。這比總統和執政黨共和黨籌集的7400萬美元還要多。19日，首都華盛頓抗議種族歧視的示威者在奴隸解放紀念日“六月節”，用繩子拉倒了主張保留奴隸制的南部聯盟將軍阿爾伯特·派克的銅像並點火焚燒。

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