史上最大負債 ，但99%的公共機關仍拿到績效工資. June. 20, 2020 07:51. by 世宗=崔慧寧記者•南建宇記者 herstory@donga.com,woo@donga.com. 雖然公共機構負債規模達到歷史最高水平，當期凈利潤也降到了7年來的最低值，但129個公共機構中有127個今年仍拿到了績效工資(獎金)。因為比起經營成果或財務結構的改善，根據政府的國政課題得到多少分數的現行評價制度起作用了。有人指出，隨著政府動員公共企業代替受國會管制的國家預算事業執行國政課題，公共部門的健全性正在惡化，這最終會成為國民的負擔。 19日，企劃財政部在政府首爾辦公樓召開了公共機關運營委員會，公布了《2019年公共機關經營業績評價結果》。 在全部129個評價對象中，得到A(優秀)、B(良好)等級的機關有72個(55.8%)，與一年前的71個(55.4%)相差無幾。不及格的D(不足)、E(不盡人意)等級與2018年相同，共有17處。根據此次評價結果，127個(98.5%)公共機關的職員每人最多可以得到1000萬韓元左右的獎金。 去年全體公共機關的當期凈利潤只有6000億韓元，這是自2012年以後7年來的最低值，負債同比增加了21.4萬億韓元，達到了歷代最大規模的525.1萬億韓元。盡管如此，公共機關的評價和2018年一樣，算是很優厚的。 去年改編的公共機關經營評價標準是，財務領域與人力資源管理指標合並後，分數從10分減少到5分，固有事業評價項目也從50分減少到45分。相反，創造就業崗位等“體現社會價值的”指標被新設為30分項目。據悉，去年出現超2萬億韓元的大規模赤字，1年內負債增加14萬億韓元的韓國電力今年也獲得了良好等級，這主要得益於政府配合脫核電基調增加了新再生能源方面的投資。負債增加3萬億韓元以上的韓國水力原子能和虧損3.6萬億韓元的健康保險公團被評為比韓國電力更高一級的優秀等級。 漢陽大學行政系教授金泰潤(音)表示：“公共機關一方面在蠶食收益基礎，但也遵循了政府的方針，這給財務結構等造成了負擔。經營評價又成為了一種限制。”

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