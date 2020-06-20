8名孟加拉國入境者確診，分散在全國各地. June. 20, 2020 07:51. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 從孟加拉國乘坐同一架飛機入境的8人被確診感染新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)。同一航班乘客中追加出現確診患者的可能性較大，因此有人擔憂(該航班)或將成為擴散的雷管。 據防疫當局19日透露，18日從孟加拉國首都達卡乘坐大韓航空飛機抵達仁川機場的1名韓國人和7名孟加拉國人散落到濟州等全國各地後，被確診感染新冠病毒。其中，3名留學生從仁川機場轉機前往金浦機場後再次向濟州移動，接觸範圍太廣了。仁川、京畿、全北等地也出現了該航班的確診患者。最多可搭乘284人的該航班乘客中，還有人尚未接受新冠病毒檢測，因此確診人數可能進一步增加。 8名確診患者的感染途徑尚未得到確認。防疫當局認為，比起機內感染，或在當地早已被感染。截至18日，孟加拉國累計確診病例94481例，接近10萬人。 以19日0時為準，在49名新冠病毒新確診患者中，有17例為境外輸入病例。這是轉換為生活防疫後的最高數值。從流入國家來看，除中國以外，亞洲14名、美洲2名、非洲1名，亞洲比重是絕對性的。特別是來自孟加拉國等外國勞動者較多的國家的確診病例正在增加。一度停留在個位數的境外輸入確診患者從11日開始連日呈兩位數增加。

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