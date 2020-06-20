美國：“就展開戰略資產與重啟韓美軍演，持續與韓國討論”. June. 20, 2020 07:51. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、申圭振記者 lightee@donga.com,newjin@donga.com. 美國國防部高層負責人就最近朝鮮的軍事威脅表示，“這是非同尋常的地區內威脅，它要求我們持續保持警惕”，並對在韓半島展開為應對這壹威脅的戰略資產和重啟韓美聯合軍事演習的可能性持開放態度。相反，韓國國防部在對朝軍事施壓上保持了慎重的態度。 美國國防部負責印度太平洋安全事務的代理副國務卿大衛·赫爾比當地時間18日在電話懇談會上表示：“朝鮮是諸多困難目標中最難的目標之壹”，“我們對任何種類的威脅和挑釁都不掉以輕心，繼續保持警戒態勢。”在回答有關展開戰略資產及重啟韓美聯合軍演的問題時，他答道：“不會預先談及有關未來的決定”，“為了保障最有效的遏制力和防衛能力，我們持續與同盟國韓國進行討論。” 他解釋說：“為了保障必要時最有效的遏制力和應對能力，每天都和韓國保持緊密、有效、開放的溝通。” 對此，韓國國防部高層負責人表示，“這是原則性的發言”。分析認為，雖然兩國壹致認為，為了管理緊張加劇的韓半島局勢，有必要采取強硬措施，但有必要根據朝鮮的後續軍事行動調整速度。兩國最早會在25日召開的韓美國防部長視頻會談上集中討論聯合應對態勢檢查等。

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