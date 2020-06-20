為什麽統壹部長等外交安保團隊的改組更令人擔心. June. 20, 2020 07:51. . 文在寅總統昨天接受了統壹部長金練鐵的辭呈。這是在他對朝鮮以對朝傳單為借口炸毀開城工業園區南北聯絡辦事處等惡化韓朝關系承擔責任引咎遞交辭呈兩天之後。 朝鮮威脅采取軍事行動，朝鮮半島危機升級，統壹部長壹職不能壹直空著。執政圈早已開始討論共同民主黨議員李仁榮、禹相虎以及前總統秘書室長任鐘皙等候選人。現政府初期的統壹部長都是官僚或學者出身，因此執政圈期待能啟用具有政務感覺的政治人士。 統壹部長的更叠是對朝鮮無核化視而不見、只著重通過“先南北經濟合作”緩解對朝制裁的現對朝政策失敗的結果。因此，由在朝鮮炸毀聯絡辦事處之前，只強調南北合作、為阻止對朝散發傳單而在地方上奔波的統壹部次官長期代行部長職責也不合適。在金正恩會進行無核化的樂觀論中推進的對朝政策失敗了，有必要通過全面刷新統壹部領導層來轉變政策。 盡管如此，傳聞任用的候選人們還是運動圈出身，曾經是被稱為“民族解放主思派”的全國大學生代表協議會（簡稱全大協）的核心人物。在需要冷靜對待朝鮮政權的時期，擔心出現沒有放棄對朝鮮幻想的統壹部長。據悉，文在寅總統最近會見元老時指出，對朝政策崩潰的原因是應對對朝傳單失敗和美國的決策結構，並表明了以忍耐來解決問題的意誌。如果總統的這種局勢觀持續下去，無論誰擔任外交安全班子的指揮者，都很難改變政策。 統壹部長的人選必然會對後續外交安保部門的改組產生影響。這是在國家危機狀況下進行的外交安保組改組，因此有必要勇下決心，啟用具備朝核外交經驗和經驗的超黨派人士。不僅沒有改變對朝政策，反而更加強硬地推進已失敗的政策的人士，很難使傾斜的南北關系或韓美關系恢復正常。

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