股指回升，靠的是禁止賣空？. June. 20, 2020 07:51. . 我們在調查交通事故的原因時，發現很多人在人行橫道附近受傷或死亡。為了減少事故，在人行橫道附近設置減速帶，這也許也是壹種方法，但有些人主張趁此機會幹脆取消人行橫道。因為如果人行橫道消失，人行橫道周圍的交通事故當然也會減少。 在大盤跌跌不休的嘆息聲中，記者觀察發現，每當股價暴跌時，賣空就堆積如山。到底是誰制造並允許這種只有股價下跌才能賺錢的異想天開的投資呢？如果沒有賣空，股價暴跌的事情也會少壹些，還不如幹脆把賣空取消。 突如其來的疫情，是對人類積累至今的知識、物質基礎的嘲笑，是迄今為止仍在進行的晴天霹靂。世界衛生組織正式宣布“大流行”後，世界各國的股價暴跌。還有幾個國家面對疫情引發的經濟危機，決定遏制賣空操作。盡管賣空的重要性已經通過多種渠道眾所周知。比如增加價格效率（防止股價過度上漲產生泡沫）、增加股票流動性（有助於活躍交易）、監視企業欺詐和犯罪等。不過，投資者對賣空的憤怒情緒也是滿腹的，最主要的原因還是相信賣空對價格的破壞。再加上經濟危機，將股價下跌和賣空聯系起來的動機更加明顯，因此金融委員會只能暫時全面禁止賣空。所幸的是，股價開始迅速回升。而且將此作為賣空破壞價格的根據，幹脆永久性地廢除賣空的主張也變得有力。 但單純比較兩個節點的股價，在做空禁令之後，股價比之前漲得更高，因此認為限制是有效的，那將是操之過急和幼稚的失誤。因為宣布大流行的時間和現在的市場情況不可能壹樣。比如，在禁止賣空之後的50天裏，美國標普500指數上漲了27.6%，日本日經225指數上漲了28.7%。美國和日本都是在此次危機中沒有禁止賣空的國家。沒有禁止做空，股價仍然上漲，那麽可以說是禁止做空沒有效果嗎？從KOSDAQ上漲41.5%來看，似乎並非如此，但KOSPI指數同期僅上漲18.4%，只得到了低於美國和日本的收益率。不會搞錯。總之，單憑空方對禁令之前和之後的收益率進行簡單比較，並不能明顯看出禁止賣空的效果。 要想避免這些最起碼的失誤，基本是把那些被禁止做空的股票和那些沒有禁止的股票進行比較。雖然此次限制是暫時性的，但這是對所有股票的全面禁止，因此作為次善之策，把認為應該會因禁止賣空得到很大好處的股票和那些並非如此的股票進行比較，也是很好的方法。近日的壹些報道介紹了壹些回避賣空“陣雨”的股票價格大幅上漲。賣空比例較高的股票，也就是認為受到賣空禁令利好較多的股票，在賣空禁令實施後的三個月裏，都獲得了較高的收益率，比如，KOSDAQ3家上市公司的收益率分別上漲了19%、63%和39%。根據報道，由於賣空而遭受了不小折騰的C公司的收益率也達到了33.4%。 但有些奇怪。包括比他們更少得到禁止賣空優惠的股票在內的KOSDAQ指數同期足足上漲了70%，這是壹個陷阱。既然如此，就不應該感嘆禁止賣空導致股價上漲，而是問壹問才對，為什麽禁止賣空的最大受惠股的收益率，與包括那些受益較小的股票相比，收益率只有這麽壹丁點。 判斷此次經濟危機中禁止賣空所帶來的效果還為時過早。草率地下結論，現在還操之過急。而且，用壹個不成熟的爭論來決定其命運，賣空太過重要了。我也清楚賣空有多麽討厭。但是不能因為交通事故頻繁就取消人行橫道。在這裏沒有必要再次強調人行橫道的正面作用。

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