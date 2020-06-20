BTS登上日本Oricon排行榜最頂端...邁克爾•傑克遜之後首次. June. 20, 2020 07:52. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 7人男子偶像組合防彈少年團(BTS)2月在韓國等世界同步發行的第四張正規專輯《Map of the Soul:7•照片》登上了日本權威音樂排行榜榜首“Oricon”的上半年(1∼6月)結算專輯排行榜榜首位置。 防彈少年團的專輯從2月發行至今，僅在日本國內就售出42.9萬張，成為日本今年上半年銷售最多的唱片。韓國歌手登上Oricon上半年或下半年結算排行榜榜首尚屬首次。海外歌手在Oricon結算排行榜上占據第一位則是繼1984年邁克爾•傑克遜的個人第二張專輯《Thriller》後時隔36年。Oricon是從1968年開始統計的日本代表性音樂排行榜。 防彈少年團的專輯不是專門針對日本市場制作的日語歌曲，而是韓語專輯。在韓國制作的42.9萬張唱片直接出口到日本銷售。在因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)而難以進行宣傳活動的情況下，BTS創下了銷售近50萬張出口唱片的驚人成果。 之前，韓國歌手們為了進軍日本，要麽發表日語新歌，要麽用日語翻唱韓國熱門歌曲。但是最近韓國歌手在韓國發售的直接出口唱片也開始受到關註。最近9人女子組合“TWICE”在韓國發行的迷你專輯《More & More》也在16日公布的Oricon周專輯排行榜上登上了第一位。 專家分析說，隨著最近通過YouTube和社交網絡服務(SNS)接觸韓國文化的年輕人增多，出現了這種傾向。在日本，尋找以BTS或TWICE的MV來介紹韓語的“韓國語講座”內容的人大幅增加。防彈少年團的歌迷佐藤亞美(21歲)說：“因為喜歡韓國歌手的舞蹈和歌唱實力，所以對韓國產生了好感。我認為(文化交流)與韓日關系等政治課題無關。” 防彈少年團去年以日語發行的單曲《Lights/Boy With Luv》作為海外男歌手（包括組合）在Oricon 51年歷史上首次出貨100萬張，正不斷刷新紀錄。

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