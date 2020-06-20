李康仁聯賽重啟後首次登場，僅僅13分鐘就染紅下場. June. 20, 2020 07:52. by 李元洪 bluesky@donga.com. “韓國足球的希望之星”李康仁(19歲•瓦倫西亞•照片)在時隔4個月後參加的首場比賽中，踏上球場僅13分鐘後就領到紅牌被罰下場。 李康仁19日在西班牙馬德裏舉行的與皇家馬德裏隊的2019~2020賽季西班牙足球甲級聯賽第29輪客場比賽中，在球隊0比2落後的下半場第31分鐘作為替補登場。這是李康仁自2月23日與皇家社會隊的比賽後首次參加比賽。此後瓦倫西亞隊又打了兩場比賽，直到3月初，但李康仁仍無法上場，3月後，又因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)聯賽中斷。在6月初聯賽重新開啟後的球隊首場比賽13日與萊萬特隊的比賽中，李康仁在替補席上觀看了整場比賽。 好不容易獲得出場機會的李康仁似乎意識到了自己的弱點—身體對抗和防守能力，上場之後就積極拼搶。但下半場第44分鐘，李康仁在試圖從被認為是世界最佳後衛之一的拉莫斯腳中搶球時犯規，直接被主裁判出示紅牌罰下。在老練的拉莫斯背對李康仁控球的情況下，李康仁在背後試圖搶斷，看起來像是在背後一直踢拉莫斯的腿。在足球比賽中，背後鏟球等動作是被嚴令禁止的。李康仁隨即被紅牌罰下。這是繼去年10月與馬德裏競技隊的比賽後，他本賽季第二次直接紅牌退場。 瓦倫西亞隊在下半場第16分鐘和下半場第29分鐘分別被卡裏姆•本澤馬和馬爾科•阿森西奧破門得分，以0比2落後，下半場第41分鐘再次被本澤馬攻入個人本場第二球，比賽也徹底失去了懸念。 在聯賽中斷期間，李康仁一直致力於鍛煉肌肉、增強體力等，完善自己的缺點，但在好不容易得到的出場機會中，他沒能表現出令人印象深刻的出色競技狀態，陷入了困境。本場比賽之後皇家馬德裏隊以18勝8平3負(積62分)的成績，依舊牢牢占據排名第二的位置，緊追領頭羊巴塞羅那隊(積64分)。瓦倫西亞目前的戰績為11勝10平8負(積43分)，在20支球隊中排名第八。

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