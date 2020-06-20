“被博爾頓搞砸了”VS“特朗普上了金正恩的當”. June. 20, 2020 07:52. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 在韓半島緊張局勢加劇的情況下，美國總統特朗普和前總統國家安全顧問博爾頓圍繞朝鮮無核化談判的失敗展開了責任攻防戰。有人指出，在朝鮮接連的威脅下，有關解決朝鮮問題的真誠討論消失了。 博爾頓最近在回憶錄《生事之屋》中披露了河內朝美首腦會晤過程的幕後故事，此後雙方展開了激烈的舌戰。 當地時間18日，特朗普在推特上寫道：“當瘋子約翰·博爾頓就朝鮮問題正在考慮‘利比亞模式’時，全搞砸了”，“之前和我相處很好的金正恩（朝鮮國務委員會委員長）就像他的導彈壹樣爆發了。”以“先棄核後補償”為核心的利比亞模式是朝鮮表現出強烈反感的無核化方式。 接著，特朗普還寫道：“他（金正恩）並不想在他的周圍任何地方出現博爾頓”，“博爾頓的所有愚蠢發言都嚴重地導致了朝鮮和我們退步，直到現在仍然如此。”與此同時，白宮社交媒體局長丹·斯柯比諾對博爾頓出版的回憶錄《生事之屋》轉發推特抨擊說，“滿肚牢騷、傲慢和自以為是的戰爭狂人被解雇後，寫出壹本充滿機密的書，沒有比這更糟糕的了。” 白宮及外交安保部門高層負責人也加入了指責行列。國務卿蓬佩奧在聲明中說，“博爾頓的最終公開角色是危害美國的叛徒，這壹事實既可悲又危險”。美國白宮貿易和制造業政策局局長彼得·納瓦羅指責說，這是“復仇劇色情片”。 對特朗普總統的揭露也接連不斷。據美國有線電視新聞網（CNN）當天報道，博爾頓在回憶錄中稱，金正恩“釣上（hooked）”了特朗普總統”，“對特朗普想見金正恩的熱情感到痛心”。 美國國際戰略研究中心首席研究員蘇米·特裏當天在推特上介紹了回憶錄部分節選內容。他說：“特朗普總統對韓美聯合軍演的費用非常不滿。當金正恩委員長表示希望減少或取消韓美聯合軍演時，他無視軍隊將領，回答說會這樣做。”民主黨主導的國會眾議院表示，將讓博爾頓擔任聽證會的證人，因此存在進壹步曝光的可能性。

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