英國牛津大學圍繞塞西爾•羅斯銅像的拆除問題陷入困境. June. 19, 2020 07:29. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 由於全球抗議種族歧視示威及重新評價主要人物的爭議，英國名牌牛津大學陷入了嚴重的內訌。部分學生和教職員工推進拆除主導非洲殖民化的19世紀畢業生塞西爾•羅斯(1853~1902年)銅像(照片)後，部分校友表示反對。曾是礦產業巨富的羅斯留下的錢，之後誕生為了美國前總統比爾•克林頓、英國前首相托尼•布萊爾等受惠的“羅斯獎學金”。 據英國廣播公司(BBC)等媒體報道，17日，羅斯畢業的奧裏爾學院(Oriel College)董事會發表聲明稱，“我們必須拆除象征帝國主義和殖民掠奪的羅斯銅像。將成立獨立調查委員會討論這一問題。”屆時將有來自政治、法律、媒體等各領域的專家參加，在今年年底之前進行討論，明年初推進拆除工作。羅斯在前往非洲之前曾去過這裏，他的銅像也樹立在學院內。 羅斯銅像從2015年開始一直被要求拆除。一年後，奧裏爾學院董事會推進拆除工作，但獲得獎學金的校友們針鋒相對地表示“將撤回超過1億英鎊的捐款”，董事會就此退一步。最近因反對人種歧視的示威，再次出現了要求拆除銅像的要求，因此董事會再次出面。董事會方面表示，“將討論如何看待過去的做法，以適應符合二十一世紀新面貌的多樣化要求。此外將考慮改進對黑人、少數民族學生及教職員工的接觸改善案。” 羅斯在維多利亞女王時代曾擔任過包括現在的南非共和國和津巴布韋等在內的“開普殖民地”總督。他通過開采鉆石等積累了巨額財富，他的公司後來又發展成了現在全球最大的鉆石公司戴比爾斯(De Beers)。死後，他留下了巨額的600萬美元遺產。 美國反對黨民主黨的副總統候選人、前美國駐聯合國大使蘇珊•賴斯、今年初參加民主黨總統候選人競選的前印第安納州南本德市市長皮特•布蒂奇、前澳大利亞總理托尼•阿博特、前澳大利亞總理馬爾科姆•特恩布爾、美國參議院議員科裏•布克等響當當的各國政界人士都曾獲得過羅斯獎學金。

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