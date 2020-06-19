特朗普延長對朝制裁行政命令，凍結與朝鮮進行交易的個人和企業在美國的資產等. June. 19, 2020 07:29. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 17日(當地時間)，美國總統唐納德•特朗普延長了6項對朝鮮(北韓)制裁的行政命令的有效期，其中包括對朝鮮以及與朝鮮進行交易的第三國個人及企業的多種經濟制裁。 首次向朝鮮下達特定行政命令的美國前總統喬治•W•布什在2008年6月啟動了13466號總統行政命令。這是當時解除朝鮮《敵國貿易法》(TWEA)適用對象後出臺的行政命令，將朝鮮的核擴散危險明示為“國家緊急狀況”。內容包括凍結朝鮮在美國的資產、禁止美國人擁有或經營朝鮮船只等。 奧巴馬政府執政時期，在2010年8月、2011年4月、2015年1月和2016年3月先後發布了4項對朝制裁行政命令。2010年3月天安艦被擊沈後發表的13551號行政令包含了禁止與朝鮮進行奢侈品交易、洗錢及偽造貨幣等內容。另外，2011年4月發表的13570號行政令規定，在從朝鮮進入美國的所有物品、服務和技術上均需得到明確許可，因此，有評價說，實際上全面禁止了朝鮮產商品的流入。 2016年3月奧巴馬政府最後出臺的13687號行政令，禁止向朝鮮輸出海外勞動者，在礦產交易、網絡安保、對朝出口等方面適用了全面禁止條款。特別是制裁與朝鮮進行交易的第三國個人、企業和銀行等“二級抵制”條款，大大提高了對朝制裁的範圍和效果。 特朗普政府於2017年9月發布了13810號行政令。該行政命令進一步包含了奧巴馬政府凍結與朝鮮企業、銀行進行交易的個人和企業在美國的資產等內容。 有關對朝制裁的行政命令自布什政府執政時期啟動的13466號行政令以來，每年6月生效，特朗普總統就任以來，今年已是第四次采取延長措施。

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