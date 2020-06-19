博爾頓存心揭露……“特朗普將朝美首腦會談視為宣傳活動”. June. 19, 2020 07:29. by 任寶美 bom@donga.com. 白宮為了阻止前白宮國家安全顧問約翰·博爾頓回憶錄的出版不惜進行訴訟戰，該書內容在美國媒體上公開。博爾頓當地時間17日在美國《華爾街日報》和《華盛頓郵報》等媒體上事先公開了超過500頁的回憶錄《生事之屋》中的壹部分。 回憶錄中密密麻麻地記錄了被稱為“筆記狂”的博爾頓17個月間在白宮經歷的大大小小事件。該書原計劃6月23日出版，但白宮為阻止該書出版提起訴訟後，博爾頓通過媒體公開了核心內容。敏感內容確實很多。 特別是，回憶錄中還記載了2018年6月在新加坡舉行的第壹次朝美首腦會晤時特朗普總統沒有認真對待的軼事，預計特朗普的對朝政策將會引發爭議。 ○ 特朗普將朝美首腦會晤視為宣傳活動 在題為《特朗普的中國政策醜聞》的《華爾街日報》投稿中，博爾頓透露說，特朗普總統在包括朝鮮在內的主要外交和安全政策上，將自己的連任放在了國家利益之上。 博爾頓就歷史上首次朝美首腦會晤的新加坡首腦會晤表示，特朗普對無核化的努力完全毫不關心，認為會晤是單純的“宣傳活動”。他聲稱：“特朗普跟我說，‘已經準備好在壹份（內容）空的聲明上簽名。我會在記者見面會上宣布勝利後離開。” 《華盛頓郵報》報道說，回憶錄完整地記錄了朝鮮國務委員會委員長金正恩、特朗普總統和隨行人員的對話和現場情況。博爾頓介紹了壹段軼事，說特朗普壹度非常執著於在朝美首腦會談後向金正恩轉交印有埃爾頓·約翰簽名的“火箭人”CD。博爾頓說：“特朗普總統向訪問朝鮮回來的國務卿邁克·蓬佩奧再次問道，‘CD給了（金正恩委員長）嗎？他（特朗普總統）似乎不知道，蓬佩奧訪朝期間實際上並沒有見到金正恩。給金正恩CD的事情，在幾個月裏壹直排在（總統的）優先順序上。” 博爾頓還敘述了在新加坡舉行朝美首腦會談之前，特朗普與文在寅總統的通話內容。他表示：“當時正在中美巡訪的蓬佩奧（聽到這個消息後在電話裏）說，‘以為心臟麻痹了’，我也說，‘差點就死了’”，“對通話感到非常失望。”雖然沒有公開具體的通話內容，但據推測，兩人無視了在國政運營和外交上並沒有哲學、只依賴於直覺的特朗普總統。 博爾頓爆料稱，包括蓬佩奧在內的特朗普總統最親近人士背後都在嘲弄總統。《紐約時報》報道說，蓬佩奧在新加坡朝美首腦會談中給博爾頓寫了“他（特朗普）是個撒謊者”的紙條，約壹個月後又表示，確信特朗普的對朝政策是“成功概率為0%”。 ○ 特朗普曾為競選連任懇求習近平購買農產品 博爾頓稱，特朗普去年6月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上，曾懇請中國國家主席習近平購買美國產大豆和小麥，幫助自己連任。據《華爾街日報》報道，習近平說，“應該就廢除現行關稅或至少不再追加關稅達成協議”，特朗普總統隨即表示，“將維持10%的關稅，而不是之前警告的25%”，並透露說，為了自己的連任，要求中國購買農產品，這對他很重要。還有，當習近平先表示“想和特朗普總統再壹起工作6年”後，特朗普也回應稱：“人們對我說，應該廢除憲法對連任的限制。” 博爾頓在回憶錄中還表示，特朗普為了給中國主席、土耳其總統等自己喜歡的獨裁者提供方便，試圖阻止相關調查。他說：“（特朗普總統）的行為，讓人覺得妨礙司法是他的生活方式。出於擔心，我還把這件事告訴了司法部長威廉·巴爾。”

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